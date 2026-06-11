Infantino, «el títere de Trump»... Dura crítica en la prensa europea tras el incidente del árbitro somalí

En el diario británico «The Guardian», el periodista Morgan Ofori afirmó que Artan «iba a hacer historia como el primer árbitro somalí en dirigir un partido del Mundial, pero se le impidió entrar en Estados Unidos sin una explicación clara».
Ofori añadió que «lo ocurrido contradice la imagen que la FIFA ofrece de esta edición del torneo, al describirla como la mayor y más inclusiva», y consideró que los días previos a la inauguración del Mundial revelaron escenas de exclusión y división.
Recuerda que la FIFA exigió antes a países como Sudáfrica y Alemania «garantizar visados y simplificar trámites migratorios para responsables, jugadores y personal acreditado», pero ahora se limita a decir que tales decisiones corresponden al anfitrión.