En una muestra de unidad sin precedentes, la Premier League, La Liga, la Bundesliga y la Serie A han publicado un durísimo comunicado conjunto en el que piden una reforma fundamental en la FIFA. El movimiento llega inmediatamente después del controvertido proyecto 'FIFA Forward Enterprise' de Infantino, un plan para vender participaciones del Mundial a inversores privados que finalmente fue retirado debido a la enorme presión. Más allá de esa venta frustrada, el Mundial de este verano quedó marcado por varias otras disputas de alto perfil en torno a Infantino y al organismo rector, incluida la polémica decisión de revocar la tarjeta roja mostrada al delantero de la USMNT Folarin Balogun.

A pesar del colapso de su propuesta comercial, Infantino ha confirmado su intención de presentarse a la reelección como presidente de la FIFA el próximo año. Sin embargo, las cuatro grandes ligas europeas creen que los problemas van mucho más allá de un único proyecto fallido. En su comunicado, sostuvieron que «El presidente de la FIFA ha promovido activamente iniciativas abusivas en lugar de proteger al fútbol de ellas», subrayando una ruptura de la confianza entre el organismo rector y las principales partes interesadas del fútbol.