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¡Infantino, bajo fuego! La Premier League, La Liga, la Bundesliga y la Serie A emiten un explosivo comunicado conjunto atacando al presidente de la FIFA
Las ligas critican duramente el liderazgo de Infantino
En una muestra de unidad sin precedentes, la Premier League, La Liga, la Bundesliga y la Serie A han publicado un durísimo comunicado conjunto en el que piden una reforma fundamental en la FIFA. El movimiento llega inmediatamente después del controvertido proyecto 'FIFA Forward Enterprise' de Infantino, un plan para vender participaciones del Mundial a inversores privados que finalmente fue retirado debido a la enorme presión. Más allá de esa venta frustrada, el Mundial de este verano quedó marcado por varias otras disputas de alto perfil en torno a Infantino y al organismo rector, incluida la polémica decisión de revocar la tarjeta roja mostrada al delantero de la USMNT Folarin Balogun.
A pesar del colapso de su propuesta comercial, Infantino ha confirmado su intención de presentarse a la reelección como presidente de la FIFA el próximo año. Sin embargo, las cuatro grandes ligas europeas creen que los problemas van mucho más allá de un único proyecto fallido. En su comunicado, sostuvieron que «El presidente de la FIFA ha promovido activamente iniciativas abusivas en lugar de proteger al fútbol de ellas», subrayando una ruptura de la confianza entre el organismo rector y las principales partes interesadas del fútbol.
- AFP
Crisis de gobernanza e injerencia política
El comunicado conjunto de las cuatro ligas fue inflexible en su valoración del estado actual de la administración del fútbol mundial. «En los últimos años, los cimientos históricos del fútbol se han visto amenazados por un problema fundamental de gobernanza», declararon las ligas. Sostuvieron que, aunque el proyecto FFE fue descartado, los problemas institucionales que permitieron concebir un plan así siguen siendo una amenaza para la integridad de este deporte.
Además, reclamaron un cambio total en la manera en que se gestionan los asuntos disciplinarios y constitucionales al más alto nivel. «El presidente de la FIFA ha reconocido ahora la necesidad de una reforma, pero considerar cambios procedimentales superficiales a raíz del episodio de la FFE no es suficiente; es esencial una profunda reforma de la gobernanza para restablecer límites constitucionales claros dentro de la FIFA y garantizar, entre otras cosas, que los asuntos disciplinarios individuales sigan estando inequívocamente protegidos de cualquier interferencia política», continuaba el comunicado.
Fin del expansionismo unilateral
Más allá del fallido proyecto de inversión, las ligas expresaron su frustración por las exigencias cada vez mayores que se imponen a los jugadores y a los calendarios nacionales. Acusaron al organismo rector de un «expansionismo implacable», señalando la forma en que la FIFA «toma unilateralmente decisiones de gran alcance que nos afectan directamente, como la ampliación del Calendario Internacional de Partidos». Esta fricción ha llegado a un punto crítico, ya que los calendarios nacionales tienen dificultades para dar cabida a los nuevos formatos internacionales.
Para combatir esto, las ligas exigen la creación de una «nueva estructura de gobernanza» que dé voz a los clubes y a los jugadores. Esto implicaría la creación de «un órgano permanente que represente a las partes interesadas clave, incluidas las asociaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores del fútbol masculino y femenino», que «recibiría información completa sobre las nuevas iniciativas y desempeñaría un papel significativo en el proceso de toma de decisiones de la FIFA».
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La transparencia y el camino a Marruecos
Las ligas también están presionando para que haya unos niveles de transparencia mucho mayores antes de que se vote cualquier cambio importante en el futuro. Insistieron en que todos los planes futuros de la FIFA deben estar «basados en una justificación claramente definida, datos de apoyo y una evaluación independiente, todo ello publicado antes de que se adopte cualquier decisión».
El momento de esta explosiva intervención es significativo, ya que las próximas elecciones presidenciales de la FIFA están previstas para marzo en el Congreso de la FIFA en Marruecos. Aunque Infantino sigue siendo el favorito, la oposición organizada de las ligas de élite de Europa representa hasta ahora su desafío más importante.
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