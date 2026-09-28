La presión para aumentar la financiación ha estado liderada por una poderosa coalición en la que figuran el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el máximo dirigente de la Concacaf, Victor Montagliani. Estos líderes, junto con el presidente de la AFC, Shaikh Salman, han argumentado que la actual reserva de efectivo de la FIFA supera con creces lo necesario para su estabilidad operativa.

Las informaciones apuntan a que la UEFA y la Concacaf se han unido para exigir que la FIFA libere la asombrosa cifra de 2.100 millones de dólares de sus reservas de efectivo para apoyar a las 211 asociaciones miembro. Esta propuesta incluye una solicitud específica de que al menos 10 millones de dólares estén disponibles para cada asociación durante el ciclo 2027-30, una medida destinada a reforzar la infraestructura y el desarrollo del fútbol base a nivel global.

Infantino añadió en su correspondencia: «Celebro la intención constructiva reflejada en cada una de sus cartas. Puede que discrepemos sobre cuál es la mejor vía a seguir, pero no tengo ninguna duda de que cada uno de nosotros quiere lo mejor para la FIFA, sus asociaciones miembro y el fútbol». El presidente ha pedido ahora a los líderes de las confederaciones que faciliten modelos financieros detallados y sus hipótesis para verificar sus propuestas antes de la cumbre de octubre.