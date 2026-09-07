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«¡Infantil y patético!». Christophe Dugarry carga contra Kylian Mbappe por su ambición de ganar el Balón de Oro
Dugarry no se muerde la lengua en su crítica a Mbappé
La relación entre las leyendas del fútbol francés y la generación actual ha sido a menudo tensa, pero Dugarry ha llevado sus críticas a Mbappe a un nuevo nivel.
Tras las recientes declaraciones del delantero del Real Madrid sobre su deseo de conseguir su primer Balón de Oro, Dugarry ha arremetido contra la superestrella por lo que considera una falta de humildad y una atención equivocada en las estadísticas personales por encima de la gloria colectiva.
El exdelantero, conocido por no morderse la lengua, sugirió que este tipo de campaña pública está por debajo de un jugador de la talla de Mbappe.
- AFP
Infantil y patético
Dugarry no se mordió la lengua al hablar de la imagen que proyecta esta situación, especialmente teniendo en cuenta el papel de Mbappe como capitán de Francia. En una diatriba demoledora, el exinternacional francés cargó contra Mbappe por expresar abiertamente su deseo de ganar el Balón de Oro, al afirmar que hacer campaña por el premio era algo intrínsecamente erróneo.
Dugarry dijo: “Pedir públicamente un premio individual así me parece INFANTIL y PATÉTICO. No tiene nada de grande pedirlo, especialmente siendo el capitán de tu selección.”
Mbappé sigue confiando en su situación
Las críticas llegan en respuesta a la reciente admisión de Mbappe de que cree que está bien posicionado para ganar por fin el prestigioso trofeo. Al hablar sobre sus opciones, el jugador de 27 años señaló que su fichaje por la capital española le sitúa de forma natural en el foco para este tipo de galardones.
"Creo que cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, la gente te asocia con este premio", dijo Mbappe sobre el Balón de Oro. Y añadió: "Quizá sea un buen año para esto, pero la gente puede votar según lo que piense".
- Getty/GOAL
Una mancha en el currículum de Mbappe
A pesar de la falta de títulos durante su última temporada en París, Mbappe sigue siendo uno de los atacantes más productivos del mundo, después de haber marcado 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid la pasada campaña. Sin embargo, para algunos críticos, su incapacidad para conquistar la Liga de Campeones durante su etapa en el Parque de los Príncipes sigue siendo una mancha en su currículum.
Dugarry cree que este enfoque en el rendimiento individual por encima de los logros colectivos es un síntoma de un problema más amplio en el fútbol moderno, donde a menudo se prioriza a las estrellas por encima del sistema.
Dugarry continuó con su crítica centrándose en la pérdida de identidad colectiva. Señaló: «El fútbol es cada vez más individualista y, demasiado a menudo, me da asco. En lugar de hablar de ti mismo y de premios individuales, deberías hablar del equipo, de compartir el éxito y de los trofeos que no ganaste, pero que querías ganar juntos».
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