«¡Infantil y patético!». Christophe Dugarry carga contra Kylian Mbappe por su ambición de ganar el Balón de Oro

La relación entre las leyendas del fútbol francés y la generación actual ha sido a menudo tensa, pero Dugarry ha llevado sus críticas a Mbappe a un nuevo nivel.

Tras las recientes declaraciones del delantero del Real Madrid sobre su deseo de conseguir su primer Balón de Oro, Dugarry ha arremetido contra la superestrella por lo que considera una falta de humildad y una atención equivocada en las estadísticas personales por encima de la gloria colectiva.

El exdelantero, conocido por no morderse la lengua, sugirió que este tipo de campaña pública está por debajo de un jugador de la talla de Mbappe.