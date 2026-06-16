Inés García consoló a Lamine Yamal tras el sorpresivo empate de España ante Cabo Verde, mientras su nueva novia veía el partido del Mundial desde la grada

La campaña de España en el Mundial comenzó con un decepcionante 0-0 ante Cabo Verde en Atlanta. La Roja dominó, pero no superó la defensa rival.

Yamal comenzó en el banquillo y entró en los últimos 20 minutos, cuando España buscaba el gol de la victoria. El joven de 18 años aportó frescura al ataque, pero no pudo romper el empate. El resultado deja a España con trabajo por hacer en el Grupo H y aumenta la presión de cara a sus próximos partidos.