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Inés García consoló a Lamine Yamal tras el sorpresivo empate de España ante Cabo Verde, mientras su nueva novia veía el partido del Mundial desde la grada
España tropieza en su primer partido del Grupo H
La campaña de España en el Mundial comenzó con un decepcionante 0-0 ante Cabo Verde en Atlanta. La Roja dominó, pero no superó la defensa rival.
Yamal comenzó en el banquillo y entró en los últimos 20 minutos, cuando España buscaba el gol de la victoria. El joven de 18 años aportó frescura al ataque, pero no pudo romper el empate. El resultado deja a España con trabajo por hacer en el Grupo H y aumenta la presión de cara a sus próximos partidos.
Llega el apoyo tras una tarde frustrante
El extremo del Barcelona fue visto con amigos y familiares que viajaron a Estados Unidos para apoyarlo. Entre ellos estaba su novia, la influencer y modelo española García.
García, quien confirmó su relación con Yamal el mes pasado, lució una camiseta de la selección con el nombre y dorsal del joven tras el partido.
España domina, pero no logra imponerse
Las estadísticas mostraron el dominio de España: 62 % de posesión y 23 disparos, pero faltó el último toque para ganar.
Mientras España se marchaba frustrada, para Cabo Verde el partido fue histórico: su sólida defensa le dio un valioso empate ante uno de los favoritos y marcó uno de los resultados más importantes de su fútbol.
Clave fue el veterano portero Vozinha, que con 40 años realizó varias paradas decisivas, mantuvo su portería a cero y sostuvo a su equipo ante la constante presión española.
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España busca una respuesta rápida
España debe superar rápido este revés y mejorar su eficacia en el último tercio del campo para evitar más complicaciones en el Grupo H, de cara a su próximo partido contra Arabia Saudí el 21 de junio.
Yamal busca volver al once y aportar el desequilibrio que faltó en Atlanta, con el respaldo de García y su familia. El joven quiere un papel más relevante mientras La Roja trata de encarrilar su camino en el Mundial.