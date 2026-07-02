Gueye ha anunciado que no volverá a jugar con Senegal mientras el actual cuerpo técnico permanezca en el cargo. Lo hizo en las redes sociales pocas horas después de que los Leones de Teranga cayeran 3-2 ante Bélgica y quedaran eliminados del Mundial.

Gueye, pieza clave del equipo, publicó en Instagram: «Vuelvo para deciros unas palabras sobre la eliminación... pero hoy anuncio que, mientras siga este cuerpo técnico, me tomaré un descanso de la selección».

Instagram/p.gueye24







