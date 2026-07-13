Indemnización para Julian Nagelsmann y un déficit previsto: la DFB preveía una eliminación temprana del Mundial

La pronta eliminación del Mundial golpea de nuevo las finanzas de la DFB, aunque no genera déficit estructural ni pánico, gracias a Grunwald. Tras las debacles de 2018 y 2022, había previsto en el «presupuesto del torneo» —una partida especial de la DFB— una eliminación en la primera ronda.

«Tras el déficit estructural de 2023, planificamos el presupuesto del torneo de forma conservadora», afirmó Grünwald. «Mi tarea es prepararlo para que, incluso en el peor caso, nadie entre en pánico».

El déficit por la eliminación en dieciseisavos se estima en 9,4 millones de euros, aunque el dato final se conocerá en otoño; solo habríamos tenido beneficios de haber llegado a la final”, añade.

A ese déficit se añaden las indemnizaciones a Nagelsmann y su cuerpo técnico, y probablemente el sueldo de Jürgen Klopp y su equipo.