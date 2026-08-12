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¡Incursión turca! El Galatasaray lanza una oferta oficial de 38 millones de libras por la estrella del Arsenal Gabriel Martinelli mientras Mikel Arteta se enfrenta a una gran decisión sobre su futuro en el mercado de fichajes
El Galatasaray lanza una oferta formal por la estrella brasileña
El campeón turco sigue con su agresiva estrategia de fichajes al presentar una propuesta formal de 45 millones de euros (38 millones de libras) por Martinelli. Según informa el especialista en fichajes Florian Plettenberg, la oferta ya está oficialmente sobre la mesa en el Emirates Stadium, lo que obliga al Arsenal a tomar una decisión difícil sobre el futuro a largo plazo de su eléctrico hombre de banda. El conjunto de Estambul ha convertido al extremo en su prioridad absoluta en este mercado.
El Galatasaray ha mostrado una ambición significativa en las últimas temporadas, atrayendo con éxito a talentos de alto perfil como Victor Osimhen y Wilfried Zaha al RAMS Park. Al ir a por Martinelli, su objetivo es asegurarse una incorporación de primer nivel que pueda ayudarle a competir al máximo nivel en la Champions League.
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Mikel Arteta se enfrenta a un difícil dilema con la plantilla
Para Mikel Arteta, la oferta plantea un complejo dilema táctico y financiero, especialmente con la profundidad ofensiva del Arsenal ya modificada este verano tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas y la única llegada en ataque de Christos Tzolis procedente del Club Brugge. Martinelli ha sido una pieza fundamental en el proyecto del técnico español, ayudando al Arsenal a conquistar títulos y a regresar a la cima del fútbol inglés, por lo que cualquier posible salida sería una decisión de alto riesgo para el club.
El internacional brasileño se unió al Arsenal desde el Ituano en 2019 como un jugador relativamente desconocido, pero rápidamente se convirtió en uno de los jóvenes atacantes más ilusionantes de la Premier League. Capaz de jugar en toda la línea de ataque o en su posición preferida en la banda izquierda, se ha convertido en uno de los favoritos de la afición en el Emirates.
Evaluando el valor de Martinelli a largo plazo
Con 25 años, Martinelli está entrando en sus mejores años y ya cuenta con una amplia experiencia al más alto nivel. Fue fundamental en la histórica campaña del Arsenal la temporada pasada, participando en 53 partidos entre todas las competiciones, marcando 11 goles y repartiendo siete asistencias para ayudar al Arsenal a recuperar su ansiado título de la Premier League por primera vez desde 2004, además de alcanzar la final de la Champions League antes de caer ante el Paris Saint-Germain. El conjunto del norte de Londres debe ahora sopesar sus posibles aportaciones futuras frente a la inyección inmediata de fondos.
Desde su llegada al norte de Londres, Martinelli se ha consolidado como una figura clave en los recientes éxitos del Arsenal, ayudando al club a conquistar el título de la Premier League junto con la FA Community Shield de 2023. En total, el delantero brasileño ha disputado 278 partidos con el Arsenal en todas las competiciones, con un balance de 62 goles y 36 asistencias.
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Nuevos fichajes y arranque de la pretemporada
El Arsenal se ha mostrado activo en el mercado de fichajes de verano, reforzando su plantilla con los fichajes de Illan Meslier, Tzolis y Bruno Guimaraes. El conjunto londinense arrancará su temporada oficial ante el Manchester City en la Community Shield el 16 de agosto, antes de iniciar la defensa de su título de la Premier League en casa contra el Coventry City el 21 de agosto.
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