A mediados de mayo, Diomande anunció que seguiría en el RB Leipzig la próxima temporada. En una entrevista con «kicker» respondió con un breve «sí» al ser preguntado sobre su continuidad.

Sobre el interés de otros clubes, el marfileño afirmó: «Por ahora no me preocupa. Estoy en Leipzig y me gusta jugar aquí». Admitió que la clasificación a la Liga de Campeones influyó en su decisión: «Al final, lo que cuenta son las estadísticas. Ha sido un año fantástico para mí».