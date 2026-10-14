El gigante de la Bundesliga vivió una noche para olvidar en Noruega: remontó una desventaja de dos goles, pero encajó el gol del empate en los últimos minutos cuando jugaba con diez hombres. El momento de mayor tensión llegó en el minuto 74, cuando Olise, que ya había sido amonestado por una falta táctica, perdió los nervios. Tras ser provocado por el capitán del Viking, Zlatko Tripic, el exjugador del Crystal Palace lanzó el balón directamente a la cara de su rival. Al árbitro Georgi Kabakov no le quedó más remedio que mostrarle la segunda tarjeta amarilla, por lo que el Bayern tuvo que afrontar la recta final del partido en inferioridad numérica.

Kompany fue especialmente contundente al referirse a este incidente y se negó a proteger a su jugador de las críticas públicas. «Y la expulsión es increíblemente estúpida, por supuesto. Ya hemos tratado el asunto y nuestra postura está clara al respecto. Tampoco es que vea una falta de energía. El equipo se esfuerza, pero eso no puede pasar», declaró el entrenador, según Bild.