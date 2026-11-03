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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

Increíble Roma: se adelanta 2-0, pero pierde 3-2 ante el Manchester United. Decide un doblete de Cunha

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Liga de Campeones

Otra remontada sufrida por la Roma, que solo juega un tiempo.

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Una Roma difícil de creer. Brillante, atrevida y dominante en la primera parte; incomprensible, asustada y finalmente derrotada en la segunda. Otra remontada en contra complica sus planes de clasificación. En Old Trafford, ante un Manchester United que llevaba 10 partidos sin ganar, cae por 3-2 después de una primera mitad espectacular, que cerró con dos goles de ventaja gracias a Soulé y a un penalti transformado por Malen. En la segunda parte, entre el cansancio y el empuje del United, se le apagan las luces. Y los errores individuales le salen caros.

En los primeros 45 minutos solo se oye a los aficionados de la Roma, porque el equipo muestra su mejor versión, la de la liga. Llegan dos goles: el de Soulé, tras un pase brillante de Mora, y el de Malen, que transforma el penalti señalado por una mano de Heaven en un disparo de Soulé, a los que hay que añadir al menos otras tres ocasiones claras. El United está lento y nervioso, y todo su peligro se reduce a un disparo de Mainoo que controla bien Vasquez, tercer portero convertido en titular por las lesiones de Svilar y Gollini, este último de baja por un problema de espalda.

La segunda parte es otra historia: el United ataca sin descanso y la Roma, con Pisilli en el campo en lugar de Mora, nunca consigue salir al contragolpe. Cunha provoca con astucia el penalti que reabre el partido (Vasquez detiene el primer lanzamiento de Bruno Fernandes desde los once metros, pero Cristante entra en el área antes del disparo y el portugués no falla en su segundo intento, engañando al colombiano). Un minuto después, Mbeumo se topa con un doble palo que hace temblar a la Roma. Se juega hacia una sola portería y el United marca dos goles en 3 minutos, ambos de Cunha: el primero llega tras un fallo de Balerdi, que no alcanza el balón y le regala al brasileño la ocasión de poner el 2-2; en el segundo, el ex del Atlético de Madrid vuelve a sorprender a Vasquez por el primer palo. En los minutos finales aún hay tiempo para la expulsión de Cunha por doble amonestación (la primera amarilla, por quitarse la camiseta tras el gol; la segunda, por una dura entrada sobre Balerdi). El asalto final de la Roma no da resultado. Gana el United y la Roma sufre otra remontada.

  • LAS JUGADAS DESTACADAS

    SEGUNDA PARTE

    91' Cunha, expulsado: ya estaba amonestado (vio la primera amarilla por quitarse la camiseta tras el 3-2) y llega tarde a una entrada sobre Balerdi. Segunda amarilla y roja.

    86' GOL DEL MANCHESTER UNITED: la defensa de la Roma vuelve a equivocarse en su movimiento, Cunha entra en el área y, desde una posición escorada, dispara con fuerza al primer palo. Vasquez, sorprendido, no consigue despejar. ¡El Manchester United se pone por delante!

    83' GOL DEL MANCHESTER UNITED: Bruno Fernandes pone un centro desde la izquierda, Balerdi no acierta a tocar el balón, Cunha aprovecha el error y bate a Vasquez.

    59' ¡Ocasión clarísima para el Manchester United! Mbeumo arranca en posición reglamentaria, supera a Vasquez, pero el balón golpea primero en un poste y luego en el otro.

    58' SE REPITE EL PENALTI Y MARCA FERNANDES: Cristante, que había alejado el rechace de Vasquez, entra en el área antes del lanzamiento de Bruno Fernandes. El VAR detiene el juego y se repite el penalti. Bruno Fernandes no falla y engaña al colombiano.

    56' ¡VASQUEZ LE PARA EL PENALTI A BRUNO FERNANDES!: Mancini toca a Cunha dentro del área y el árbitro señala el punto de penalti. Bruno Fernandes dispara cruzado y Vasquez rechaza con la mano abierta. Después, Cristante despeja.

    PRIMERA PARTE

    45' Destello de Malen, que se deshace de Heaven y dispara cruzado con la derecha. Para Lammens, que después también le niega el gol a Mora.

    40' Cabezazo de Balerdi tras un córner botado por Mora. Lammens para sin problemas.

    18' GOL DE LA ROMA: Malen engaña a Lammens. Penalti perfecto.

    17' PENALTI PARA LA ROMA: Heaven rechaza con el brazo dentro del área un disparo de Soulé. Penalti clarísimo

    11' GOL DE LA ROMA: el Manchester United pierde un balón comprometido en el centro del campo, Malen se la pasa a Mora, que cambia el juego y encuentra a Soulé completamente solo en el área. Su zurdazo supera a Lammens.

  • FICHA DEL PARTIDO Y ALINEACIONES OFICIALES

    Manchester United-Roma 3-2

    Goleadores: 11' Soulé (R), 18' Malen, de penalti (R), 58' Fernandes, de penalti (M), 83' y 86' Cunha (M)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire (88' de Ligt), Heaven (75' Martinez); Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey); Mbeumo, Bruno Fernandes (88' Mount); Cunha. Entrenador: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka); Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli); Malen (78' Castro). Entrenador: Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Amonestados: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Expulsados: Cunha (M)

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