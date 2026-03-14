¡Increíble Max Dowman! El joven del Arsenal hace historia en la Premier League con una jugada individual

Con su gol que sentenció el 2-0 contra el Everton FC en el tiempo de descuento, Dowman se convirtió en el goleador más joven de la máxima categoría del fútbol inglés, con 16 años y 73 días. Este extremo derecho, dotado de un gran regate, había debutado en la Premier League esa misma temporada con solo 15 años.

Dowman era así más de medio año más joven que James Vaughan, del Everton, quien había liderado la clasificación durante más de 20 años.