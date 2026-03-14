Gracias a dos goles en los últimos minutos, el Arsenal se ha llevado una nueva victoria en su camino hacia el ansiado título de liga en Inglaterra. El protagonista fue el joven jugador de los Gunners, Max Dowman, que batió con creces un récord de la Premier League.
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¡Increíble Max Dowman! El joven del Arsenal hace historia en la Premier League con una jugada individual
Con su gol que sentenció el 2-0 contra el Everton FC en el tiempo de descuento, Dowman se convirtió en el goleador más joven de la máxima categoría del fútbol inglés, con 16 años y 73 días. Este extremo derecho, dotado de un gran regate, había debutado en la Premier League esa misma temporada con solo 15 años.
Dowman era así más de medio año más joven que James Vaughan, del Everton, quien había liderado la clasificación durante más de 20 años.
El máximo goleador, Viktor Gyökeres, se deshace en elogios hacia Max Dowman
«Es increíble. Se mantiene tan tranquilo y no muestra ningún miedo cada vez que recibe el balón», dijo Viktor Gyökeres, máximo goleador del Arsenal, sobre Dowman. «Casi siempre toma la decisión correcta y, en el gol, lo hizo todo a la perfección».
Era ya el final de la prórroga en el Emirates el sábado por la noche. El Arsenal ganaba 1-0 gracias al gol de Gyökeres y los visitantes del Everton depositaban todas sus esperanzas en un último saque de esquina. El portero internacional Jordan Pickford también se lanzó al centro de la melé.
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Dowman deja atrás a la defensa del Everton
Sin embargo, la jugada a balón parado se convirtió en un boomerang para los Toffees, ya que el Arsenal despejó el balón fuera de su área y se lo pasó a Dowman, que venía en carrera. El joven, que había sustituido en el minuto 74 al campeón de Europa Martin Zubimendi, arrancó a 25 metros de su propia portería, se deshizo de la defensa del Everton y, escoltado por su compañero Gabriel Martinelli, empujó el balón a la portería vacía pocos segundos después.
Con esta victoria, el Arsenal amplió a nueve puntos su ventaja sobre su perseguidor, el Manchester City, después de que el equipo de Pep Guardiola no pasara del empate 1-1 ante el colista West Ham United en la noche del sábado. Sin embargo, el City tiene un partido menos que el Arsenal.
Clasificación: Los goleadores más jóvenes de la Premier League
Puesto Jugador/Equipo Fecha y rival Edad 1. Max Dowman/FC Arsenal 14 de marzo de 2026 contra el Everton 16 años, 2 meses y 11 días 2. James Vaughan/FC Everton 10 de abril de 2005 contra el Crystal Palace 16 años, 8 meses y 25 días 3. James Milner/Leeds United 26/12/2002 contra el Sunderland 16 años, 11 meses y 22 días 4. Wayne Rooney/FC Everton 19/10/2002 contra el Arsenal 16 años, 11 meses y 25 días 5. Rio Ngumoha/FC Liverpool 25/08/2025 contra el Newcastle 16 años, 11 meses y 27 días