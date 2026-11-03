Una Roma difícil de creer. Brillante, atrevida y dominante en la primera parte; incomprensible, asustada y finalmente derrotada en la segunda. Tras sufrir otra remontada, se le complican los planes de clasificación. En Old Trafford, ante un Manchester United que llevaba 10 partidos sin ganar, cae por 3-2 después de una primera mitad espectacular que cerró con dos goles de ventaja gracias a Soulé y al penalti transformado por Malen. En la segunda parte, entre el cansancio y un United volcado al ataque, a la Roma se le apaga la luz. Y los errores individuales le cuestan caros.

En los primeros 45 minutos solo se oye a los aficionados de la Roma, porque el equipo muestra su mejor versión, la de la liga. Llegan dos goles: el de Soulé, tras un pase brillante de Mora, y el de Malen, que transforma el penalti señalado por una mano de Heaven en un disparo de Soulé. A ellos se suman al menos otras tres ocasiones claras de gol. El United está lento y nervioso, y se limita a un disparo de Mainoo que controla bien Vasquez, tercer portero convertido en titular por las lesiones de Svilar y Gollini, este último de baja por un problema de espalda.

La segunda parte es otra historia: el United ataca sin descanso y la Roma, con Pisilli en el campo en lugar de Mora, no consigue salir al contraataque. Cunha provoca con astucia el penalti que reabre el partido (Vasquez detiene el primer lanzamiento de Bruno Fernandes desde los once metros, pero Cristante entra en el área antes del disparo y el portugués no falla en su segundo intento, engañando al colombiano). Un minuto después, Mbeumo se topa con los dos postes y hace temblar a la Roma. Se juega en una sola portería y el United marca dos goles en 3 minutos, ambos por medio de Cunha: el primero, después de que Balerdi no acierte a tocar el balón y le regale al brasileño la oportunidad de hacer el 2-2; el segundo, cuando el ex del Atlético de Madrid sorprende de nuevo a Vasquez por el primer palo. En los minutos finales aún hay tiempo para la expulsión de Cunha por doble amarilla (la primera por quitarse la camiseta tras el gol y la segunda por una dura entrada sobre Balerdi), pero el asalto final de la Roma no da resultado. Gana el United y la Roma sufre otra remontada.