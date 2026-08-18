La decisión del Manchester United de activar la cláusula de rescisión de 35 millones de libras en el contrato de Tielemans con el Aston Villa ha sido recibida con una aprobación significativa por parte de quienes mejor conocen al belga. Vardy, que pasó cuatro años y medio jugando junto al centrocampista en el King Power Stadium, ha expresado su entusiasmo por el movimiento.

«Sinceramente, creo que volverá a despegar», dijo Vardy en su pódcast Jamie Vardy’s Having A Party al hablar del cambio de Tielemans al United este verano. «Jugué contra él con Bélgica, fue increíble y pensabas: “Guau, ¿quién es este?”, porque por aquel entonces aún era joven. Después salió que nosotros [Leicester] le habíamos fichado primero cedido y recuerdo ir donde estaban todos los chicos y decir: “¡Hemos fichado a un jugador!”, y me refiero a un jugador realmente bueno».