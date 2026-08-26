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'Increíble': Joe Rodon elogia la profundidad de la plantilla del Leeds United tras la victoria en la Carabao Cup ante el Nottingham Forest
El Real Madrid encadena dos victorias consecutivas
El Leeds aseguró su plaza en la tercera ronda de la Carabao Cup por primera vez desde la temporada 2022-23 con una victoria por 2-0 sobre el Forest en el City Ground. Daniel James rompió el empate en el minuto 50 con un potente disparo que superó a Matz Sels, antes de que James Justin doblara la ventaja en el minuto 75. El resultado certificó dos victorias consecutivas del Leeds en el estadio del Forest, apenas tres días después de su triunfo por 1-0 en la Premier League.
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Rodon elogia la mentalidad del equipo
Daniel Farke dio la titularidad a James, Noah Okafor, Ao Tanaka y Lukas Nmecha, junto a un debut en defensa de Nico Elvedi. Al reflexionar sobre el partido, Rodon rindió homenaje a la actuación goleadora de James tras una temporada 2025-26 marcada por las lesiones, al tiempo que elogió la calidad excepcional y la determinación colectiva de la plantilla del Leeds.
Al hablar sobre la resiliencia de su compañero y el impacto inmediato de los fichajes veraniegos del club, Rodon declaró a ITV Sport: "Las lesiones forman parte del juego, sabemos de lo que es capaz, él [James] mostró su calidad y tuvo una gran definición.
"Necesitamos a todos, es una temporada larga, el nivel de la plantilla es increíble, necesitamos estar todos juntos. Queremos cambiar la mentalidad, volver a crecer como grupo y ganar tantos partidos como podamos. Los fichajes han sido de primer nivel, queremos continuar con este impulso".
El Forest sufre en la copa
El dominio del partido por parte del equipo visitante quedó reflejado en un registro de goles esperados (xG) de 2,26 a partir de 13 remates, frente al 0,86 del conjunto local con ocho intentos. La derrota agrava aún más el pésimo balance de Forest en las copas nacionales, ya que el club solo ha ganado uno de sus últimos 10 partidos de la Carabao Cup contra rivales de la máxima categoría (E2, P7).
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Aumenta la expectación antes del fin de semana
Los triunfos consecutivos en el City Ground suponen un bienvenido impulso moral para los hombres de Farke de cara al partido de la Premier League del domingo en casa contra el Brentford. El Leeds centra ahora su atención en el próximo sorteo de la tercera ronda de la Carabao Cup para conocer a su siguiente rival. La profundidad de plantilla exhibida en ambos encuentros deja al Leeds en una buena posición para mantener su regularidad en este inicio de temporada.
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