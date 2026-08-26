Daniel Farke dio la titularidad a James, Noah Okafor, Ao Tanaka y Lukas Nmecha, junto a un debut en defensa de Nico Elvedi. Al reflexionar sobre el partido, Rodon rindió homenaje a la actuación goleadora de James tras una temporada 2025-26 marcada por las lesiones, al tiempo que elogió la calidad excepcional y la determinación colectiva de la plantilla del Leeds.

Al hablar sobre la resiliencia de su compañero y el impacto inmediato de los fichajes veraniegos del club, Rodon declaró a ITV Sport: "Las lesiones forman parte del juego, sabemos de lo que es capaz, él [James] mostró su calidad y tuvo una gran definición.

"Necesitamos a todos, es una temporada larga, el nivel de la plantilla es increíble, necesitamos estar todos juntos. Queremos cambiar la mentalidad, volver a crecer como grupo y ganar tantos partidos como podamos. Los fichajes han sido de primer nivel, queremos continuar con este impulso".