«Increíble»: Hansi Flick criticó la «inaceptable» falta de intervención del VAR tras un extraño incidente de mano en la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

Tras el partido, Flick cuestionó el uso del VAR en la Champions: «No sé por qué no intervino... es increíble. Todos erramos, pero en estas situaciones... ¿Para qué tenemos el VAR? Debería haber sido penalti y segunda amarilla», dijo alterado.

El defensa del Barça Gerard Martín compartió su frustración: «El portero coloca el balón y lo juega. El rival lo para con la mano. El árbitro no lo ve, pero el VAR debe avisar».