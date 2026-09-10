AFP
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«¡Increíble!»: Declan Rice hace una sensacional afirmación sobre el Arsenal tras conquistar la ola de calor de Nápoles
Rice celebra la victoria del Arsenal en la ola de calor de Nápoles
Declan Rice expresó su satisfacción después de que el Arsenal abriera su campaña de la Champions League 2026-27 con una trabajada victoria por 1-0 sobre el Nápoles. Ante unas temperaturas cercanas a los 30 grados y una intensa humedad en el sur de Italia, el Arsenal controló el partido antes de encontrar el gol del triunfo en el minuto 75.
Una sublime jugada colectiva de 29 pases culminó con un disparo de Martin Odegaard al poste para mantener el pleno de cinco victorias del Arsenal en este inicio de temporada.
La victoria también permitió al Arsenal conquistar el Stadio Diego Armando Maradona e infligir una rara derrota europea en casa al gigante italiano.
- LaPresse
Rice se maravilla con un increíble gol de equipo
Al reflexionar sobre el partido, Rice elogió la serenidad del equipo y su ejecución táctica a pesar de jugar en lo que describió como las condiciones más calurosas que ha vivido con el Arsenal. El centrocampista consideró que el marcador podría haber sido incluso más contundente dada la calidad de las ocasiones creadas.
También estableció paralelismos con las condiciones de un Mundial, al tiempo que elogió la fluida combinación de pases que desarboló la férrea defensa del Nápoles.
«Esta noche podrían haber sido cuatro o cinco si hubiéramos estado un poco más acertados», dijo Rice. «El gol fue simplemente increíble. Todo el mundo entrando en contacto con el balón, tocándolo, pasar y moverse para abrirlos. Probablemente haya sido el partido más caluroso que he jugado con el Arsenal hasta ahora».
Centrocampista encantado con el gran momento de Odegaard
Rice se mostró especialmente encantado por el capitán del equipo, Odegaard, que marcó su cuarto gol de la temporada. El centrocampista señaló que, tras una temporada marcada por las lesiones, el regreso de Odegaard a su mejor condición física convierte directamente al Arsenal en un equipo más peligroso.
También subrayó la importancia de mantener la confianza del capitán mientras afrontan exigentes partidos fuera de casa en Europa.
«Cuando un jugador así está en forma, puede brillar en cualquier equipo y para nosotros es muy importante», explicó Rice. «Cuando está en su mejor nivel, nos hace mejores como equipo. Así que sigamos haciendo que se sienta con confianza».
- Insidefoto
El Arsenal busca mantener el impulso antes de su viaje a Múnich
Rice subrayó la importancia de coger impulso al inicio de la temporada, mientras el Arsenal aspira a alcanzar de nuevo la final de la Liga de Campeones. Expresó su gratitud por competir en escenarios icónicos y señaló que superar al Napoli supone un enorme impulso de confianza de cara a los próximos partidos de la fase de grupos contra el Bayern de Múnich, el Slavia de Praga y el Real Betis.
El centrocampista instó a sus compañeros a mantener su nivel de exigencia incansable a medida que se acumulan los partidos en las competiciones nacionales y europeas.
«El impulso es clave. El fútbol es realmente bueno cuando ganas partidos», concluyó Rice. «Sabemos qué estadio es este y jugar aquí es un gran honor. Sigamos con esta dinámica y sigamos apretando».
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