«Increíble de ver»: Erling Haaland elogia los nuevos fichajes del Manchester City, Enzo Fernandez e Iliman Ndiaye, pero admite que el Arsenal tiene ventaja

La planificación deportiva veraniega del Manchester City ha quedado bajo un intenso escrutinio tras la marcha del legendario entrenador Pep Guardiola y las salidas de pilares como Rodri y Bernardo Silva. Sin embargo, Haaland cree que el club se ha movido de forma brillante en el mercado, y elogió en concreto a Fernandez y Ndiaye después de sus debuts en el Etihad Stadium. Fernandez fue una incorporación de última hora al once inicial tras la lesión de Nico O'Reilly en el calentamiento, pero dejó su huella de inmediato al ayudar a crear el gol de la victoria.

Hablando con los canales oficiales de comunicación del club tras el pitido final, el talismán noruego se deshizo en elogios hacia la nueva pareja. «Creo que hicieron un partido realmente bueno, los dos», dijo Haaland. «Enzo entró e hizo realmente bien la jugada del gol y, de hecho, tuvo algunas ocasiones; podría haber marcado. Lo hizo bien. Y con Ndiaye se puede ver su calidad de inmediato. La manera en la que regatea a los jugadores, simplemente deslizándose entre ellos. Fue increíble de ver. Hay una razón por la que los fichamos, porque tienen calidad. Para ellos se trata de entrar en el equipo lo antes posible y coger ritmo».