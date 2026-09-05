AFP
Traducido por
«Increíble de ver»: Erling Haaland elogia los nuevos fichajes del Manchester City, Enzo Fernandez e Iliman Ndiaye, pero admite que el Arsenal tiene ventaja
Haaland elogia al «increíble» dúo debutante
La planificación deportiva veraniega del Manchester City ha quedado bajo un intenso escrutinio tras la marcha del legendario entrenador Pep Guardiola y las salidas de pilares como Rodri y Bernardo Silva. Sin embargo, Haaland cree que el club se ha movido de forma brillante en el mercado, y elogió en concreto a Fernandez y Ndiaye después de sus debuts en el Etihad Stadium. Fernandez fue una incorporación de última hora al once inicial tras la lesión de Nico O'Reilly en el calentamiento, pero dejó su huella de inmediato al ayudar a crear el gol de la victoria.
Hablando con los canales oficiales de comunicación del club tras el pitido final, el talismán noruego se deshizo en elogios hacia la nueva pareja. «Creo que hicieron un partido realmente bueno, los dos», dijo Haaland. «Enzo entró e hizo realmente bien la jugada del gol y, de hecho, tuvo algunas ocasiones; podría haber marcado. Lo hizo bien. Y con Ndiaye se puede ver su calidad de inmediato. La manera en la que regatea a los jugadores, simplemente deslizándose entre ellos. Fue increíble de ver. Hay una razón por la que los fichamos, porque tienen calidad. Para ellos se trata de entrar en el equipo lo antes posible y coger ritmo».
- Getty Images Sport
La fase de reconstrucción bajo Maresca
Aunque el City ha sumado tres victorias en tres partidos para arrancar la campaña de la Premier League, Haaland se mostró realista sobre el punto en el que se encuentra el equipo en su evolución. La transición de la era Guardiola al liderazgo de Enzo Maresca todavía está en sus primeras fases, y la plantilla ha experimentado una importante renovación en cuanto a liderazgo y perfiles tácticos.
Haaland subrayó que el club merece reconocimiento por cómo ha gestionado este periodo de transición, y señaló que las caras nuevas aportan mucho más que calidad técnica al vestuario. «Seguimos en una especie de fase de reconstrucción, pero el mercado de fichajes ha sido fantástico, tengo que decirlo», explicó Haaland a Viaplay.
Añadió: «Bien hecho por parte del club y de la gente del club. Ante todo, han traído a futbolistas fantásticos, pero también a grandes personas que encajan realmente bien. Así que enhorabuena a todo el club».
La ventaja del Arsenal en la lucha por el título
A pesar del historial perfecto del City, Haaland admitió que el vigente campeón, el Arsenal, tiene actualmente una ventaja psicológica y táctica debido a su estabilidad. Mikel Arteta lleva años perfeccionando su plantilla, y el noruego cree que esa continuidad le da a los Gunners un nivel de cohesión que el City está trabajando para recuperar.
Estableciendo una comparación con las propias etapas de dominio del City en el pasado, Haaland reconoció que el proyecto de Arteta ha alcanzado un nivel de madurez con el que es difícil competir de inmediato. «El Arsenal lleva mucho tiempo jugando junto y ha construido esto durante un periodo más largo, un poco como le pasaba al City cuando yo llegué por primera vez», señaló el delantero.
- AFP
Haaland exige más pese a sus heroicas decisivas en el partido
El gol de Haaland contra el Coventry fue su tercero en tres partidos, después de rematar de cabeza un magnífico centro de Antoine Semenyo en el minuto 26. A pesar de ser el autor del tanto de la victoria, el jugador de 26 años se mostró crítico con su actuación, tras fallar una ocasión clara para doblar la ventaja cuando Rayan Cherki lo dejó solo ante el portero.
Al hacer balance de los 90 minutos, Haaland se mostró satisfecho con el resultado, aunque vio margen de mejora colectiva. «Creo que empezamos muy bien y creo que la primera parte fue realmente muy buena, creamos muchas ocasiones», dijo. «Creo que debería haber marcado algunos goles más, para ser sincero, pero no lo hice, así que tengo que practicar más eso».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias