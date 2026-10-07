Según TyC Sports, Enzo Fernandez dejó una de las imágenes más conmovedoras de la noche mientras Lionel Messi pronunciaba su discurso de despedida en el estadio Monumental. Se vio al centrocampista del Manchester City llorando desconsoladamente sobre el césped mientras su capitán se dirigía a los aficionados tras la victoria de Argentina por 3-0 ante Benín.

Las imágenes del desconsuelo del jugador de 25 años se viralizaron rápidamente en las redes sociales de todo el mundo.

«Ha sido un día muy emocionante, la verdad, con muchas sensaciones encontradas», declaró Fernandez a los periodistas tras salir del estadio. «Espero que Leo lo haya disfrutado, le vamos a echar mucho de menos».