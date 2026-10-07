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¡Inconsolable! Enzo Fernández, entre lágrimas, se derrumba mientras el centrocampista publica una desgarradora carta al capitán saliente Lionel Messi
Centrocampista, desbordado por la emoción durante la despedida del capitán
Según TyC Sports, Enzo Fernandez dejó una de las imágenes más conmovedoras de la noche mientras Lionel Messi pronunciaba su discurso de despedida en el estadio Monumental. Se vio al centrocampista del Manchester City llorando desconsoladamente sobre el césped mientras su capitán se dirigía a los aficionados tras la victoria de Argentina por 3-0 ante Benín.
Las imágenes del desconsuelo del jugador de 25 años se viralizaron rápidamente en las redes sociales de todo el mundo.
«Ha sido un día muy emocionante, la verdad, con muchas sensaciones encontradas», declaró Fernandez a los periodistas tras salir del estadio. «Espero que Leo lo haya disfrutado, le vamos a echar mucho de menos».
- AFP
Una carta abierta detalla los cálculos de la infancia para jugar junto a su ídolo
Fernandez publicó más tarde una emotiva carta en la que reflexionaba sobre cómo idolatraba a Messi en su infancia, recordando cómo le escribió cuando tenía 15 años, cuando el delantero se retiró brevemente en 2016. «Cuando dijiste que te ibas, me puse muy triste. No era más que un niño, y hacía cuentas, comparando tu edad con la mía, para ver si algún día llegaría a jugar contigo», escribió Fernandez.
«Pensaba en cuántos años te quedaban, cuántos me quedarían a mí para llegar a Primera División, y soñaba con que, aunque fuera solo una vez, pudiéramos jugar juntos con Argentina».
Su sueño de la infancia acabó culminando con la conquista del Mundial junto a su héroe en Qatar.
Fernández expresa su gratitud por el cálido liderazgo
Más allá de su éxito compartido sobre el terreno de juego, Fernández destacó la calidez personal y la tutela que Messi le brindó desde el momento en que se incorporó a la selección absoluta. «Vine aquí con la esperanza de compartir el campo con mi ídolo, y en cambio me encontré con alguien que, desde el primer momento, me hizo sentir como uno más del equipo», declaró Fernández.
«Siempre tenías una palabra amable, un consejo, un abrazo o, simplemente, una manera de hacerme sentir cómodo cuando lo necesitaba. Nunca olvidaré eso».
«Gracias por tratarme como lo hiciste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia».
- Getty Images Sport
Ante un futuro desconocido sin su icónico capitán
Mientras Argentina se prepara para las próximas ventanas internacionales, Fernández admitió que adaptarse a la selección sin su legendario número 10 parece casi imposible. «Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin ti. Salir al campo y no verte arriba, llevando el número 10», añadió Fernández.
«Qué suerte tuve, Leo. Ese niño tuvo muchísima suerte, haciendo cálculos sin saber si alguna vez llegaría a tiempo».
«Te vamos a echar mucho de menos, capitán».
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