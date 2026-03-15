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«Incompetente, pero no corrupto»: la presencia de Paul Tierney en la reunión del Chelsea se ha calificado de «mala imagen» para los árbitros de la Premier League
Un espectáculo previo al partido bastante extraño
El exárbitro de la Premier League Clattenburg ha condenado la actuación del árbitro Tierney en su columna del Daily Mail. Clattenburg se mostró perplejo ante las escenas previas al partido y afirmó: «La imagen de Paul Tierney de pie en medio del círculo del Chelsea, mirando directamente a la lente de la cámara de televisión, no solo fue totalmente extraña, sino que también fue una pésima imagen para el árbitro».
Señaló que el árbitro tuvo muchas oportunidades de evitar por completo la situación. «Tierney tuvo múltiples oportunidades de abrirse paso entre los jugadores del Chelsea, pero simplemente dejó que sucediera», observó Clattenburg, y añadió: «Por su lenguaje corporal, parecía que lo estaba disfrutando». El exárbitro señaló que la posición inicial normal de un árbitro debería estar bien fuera del círculo central.
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La frustración y la imagen del Newcastle
El impacto psicológico en el equipo rival fue un punto de gran controversia para Clattenburg, quien consideraba que el equipo visitante tenía todo el derecho a sentirse agraviado. Al reflexionar sobre esa dinámica y la tensión que genera, escribió: «Si yo hubiera sido jugador del Newcastle, me habría sentido molesto y enfadado al verlo dentro del círculo del Chelsea».
Destacó que, aunque no se sospecha de juego sucio, la imagen invita a un escrutinio minucioso. «Los árbitros de este país pueden ser incompetentes, pero no son corruptos; sin embargo, permitir que esto ocurra puede dar lugar a acusaciones indeseadas», argumentó Clattenburg. Además, señaló que cuando Cole Palmer «se inclina y casi abraza a Tierney mientras ocurre», los árbitros deben ser muy conscientes de la percepción que esto genera.
Polémica por un penalti y tácticas
El partido estuvo marcado por varios incidentes polémicos, entre ellos una petición de penalti desestimada de Cole Palmer tras una entrada de Nick Woltemade. Clattenburg desestimó por completo la petición y expresó sin rodeos su firme opinión sobre el incidente: «No creo que el Chelsea debiera haber recibido un penalti por esa entrada de Nick Woltemade sobre Palmer. Creo que Palmer debería haber sido amonestado por simulación». Clattenburg sugirió que las quejas posteriores de Liam Rosenior no eran más que «un caso clásico de un entrenador que desviaba la atención de todo el vergonzoso episodio del corrillo, antes de un partido que no lograron ganar, echándole toda la culpa al árbitro».
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Tierney, «demasiado arrogante»
En definitiva, el exárbitro cree que toda la situación se habría podido evitar fácilmente si se hubieran aplicado unas habilidades básicas de gestión del partido. Clattenburg señaló una solución sencilla: «Tierney podría haber evitado todo esto simplemente apartándose o, en cuanto vio que los jugadores del Chelsea empezaban a rodearlo, empujándolos para abrirse paso. Fue demasiado arrogante para hacer ninguna de las dos cosas».
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