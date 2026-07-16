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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

¡Incluso se enfrenta a una pena de cárcel! Michael Olise, del FC Bayern, ha sido sorprendido en el vestuario con una sustancia ilegal en Francia

World Cup
Francia
Bayern Múnich
M. Olise

Michael Olise, del Bayern Múnich, podría enfrentar cargos legales por tener bolsitas de nicotina, prohibidas en Francia, según una foto tomada en el vestuario de la selección.

Michael Olise aún no se ha recuperado de la amarga eliminación en semifinales ante España, y ahora, fuera del terreno de juego, al delantero de 24 años ya le acecha el siguiente revés. Según el tabloide inglés The Sun, que cita una foto de vestuario publicada en Instagram, el jugador guardaba en su taquilla un producto que en su país conlleva duras sanciones legales.

  • Si el técnico intentara introducir la sustancia de contrabando, podría enfrentar hasta tres años de cárcel.

    Todo partió de una foto publicada en Instagram antes del partido de octavos contra Paraguay el 4 de julio, en la que se veía un envase redondo y azul claro en el vestuario francés.

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  • MICHAEL OLISE FRANCEGetty Images

    ¿Qué sustancia había junto al neceser de Michael Olise?

    La lata estaba a la vista, junto al neceser de diseño de Olise y debajo de su camiseta azul de la selección con el dorsal 11. Contenía bolsitas de nicotina sin tabaco, conocidas como «snus». 

    Legal en Estados Unidos, en Francia está prohibido desde el 1 de abril: venta y tenencia son ilegales.

    Por eso, el jugador del Bayern debe deshacerse de sus existencias en Estados Unidos antes de regresar a Francia.

  • Las bolsitas de nicotina se ven como un producto de estilo de vida entre los futbolistas profesionales.

    Entre los deportistas profesionales, estas pequeñas bolsitas, que se colocan discretamente debajo del labio superior o inferior, se consideran desde hace tiempo un producto de estilo de vida. Muchos futbolistas aprovechan el efecto estimulante de estas «bombas de nicotina» para mantener la concentración y la alerta antes de los partidos importantes. 

    Después del partido, los usan para relajarse y manejar la presión. Médicos respaldan su consumo porque, en comparación con el tabaco, son menos nocivas. 

    En el Mundial, el exjugador del Crystal Palace brilló: fue clave para Didier Deschamps y sumó cinco asistencias. Pero ni siquiera él evitó la eliminación en semifinales ante España; ese día, frente a la Furia Roja, tuvo una actuación para olvidar.

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