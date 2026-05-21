La superestrella portuguesa se hizo con el ansiado título con el Al-Nassr tras imponerse por 4-1 (1-0) al Damac Club. En la victoria de la última jornada, el jugador de 41 años marcó un doblete. Su último gran título lo había ganado en 2020 con la Juventus de Turín. Al sonar el pitido final, Ronaldo incluso rompió a llorar.
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¡Incluso se echó a llorar! Cristiano Ronaldo rompe una maldición de seis años en el Al-Nassr
Desde su llegada a la Saudi Pro League en 2023, Ronaldo sigue haciendo historia. En las dos últimas temporadas fue máximo goleador con 35 (2023/24) y 25 goles (2024/25), aunque solo alcanzó el subcampeonato. Con el Real Madrid ha conquistado cinco Champions League.
Ahora integra la convocatoria de Portugal para la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio), donde disputará su sexta fase final de un Mundial, marca histórica.
Lionel Messi también se prepara para su sexta participación, aunque Argentina, actual campeona, aún no ha dado a conocer su convocatoria. Ronaldo es el único jugador de la historia que ha marcado en cinco Mundiales diferentes.