En una entrevista con el periódico francés L’Equipe, el jugador de 23 años habló sobre su difícil etapa en el SGE y lanzó algunas pullas a los responsables del Frankfurt.
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Incluso se compara con Lionel Messi: el gran fracaso del SGE se desquita con el Eintracht de Fráncfort
En el Eintracht le faltó apoyo para imponerse a largo plazo. «En Alemania descubrí un mundo diferente, sin hablar el idioma. Jugué cuatro partidos como titular en un año y algunas breves apariciones: incluso Lionel Messi necesita tiempo para demostrar sus cualidades», afirmó Wahi.
Criticó también al exentrenador del SGE, Dino Toppmöller, por no darle confianza: «La temporada pasada marqué en la pretemporada, pero luego ficharon a otro delantero (Jonathan Burkardt) y el entrenador lo alineó a él».
Antes, en el Olympique de Marsella, vivió una situación parecida: «Llegué con 21 años y solo me dieron cuatro meses para demostrar mi valía. En estos dos clubes no tuve tiempo ni oportunidades», concluyó el delantero, quien insistió: «Siempre aprovecho la oportunidad cuando me la dan».
Wahi decepciona en el Eintracht de Fráncfort
Wahi fichó por el SGE procedente del Marsella en enero de 2025 por 26 millones de euros, pero nunca se consolidó. En un año jugó 25 partidos (un gol y tres asistencias), mostly como suplente.
En el mercado de invierno volvió a Francia, al OGC Niza, donde en 16 partidos ha marcado siete goles y dado dos asistencias pese a la lucha del club por evitar el descenso en la Ligue 1.
Su cesión en Niza dura hasta final de temporada, después debería volver al Eintracht. Aun así, se marchará; el club alemán escucharía ofertas desde 20 millones de euros.