Como embajador oficial de la final del PSG, Kimpembe llevó el trofeo de la Liga de Campeones al estadio junto a Thierry Henry antes de la final contra el Arsenal en Budapest. El exdelantero francés, estrella mundial, fue su homólogo por parte del Arsenal, donde jugó la mayor parte de su carrera.
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¡Incluso pudo levantar la copa! La estrella oculta de la final de la Liga de Campeones ya no juega en el PSG
Tras la dramática victoria de París en los penaltis, Kimpembe, ahora en el Qatar SC, volvió a destacar en la ceremonia de premios. Primero llevó la copa a su lugar.
Ya entonces quedó claro que, pese a su marcha a Catar el pasado verano, sigue siendo muy querido por las estrellas del PSG. Se fundió en un cálido abrazo con Nuno Mendes y Joao Neves, dos de sus antiguos compañeros.
Minutos después, los parisinos lo invitaron a levantar el trofeo. Ousmane Dembélé, entre otros, lo animó a alzarlo. Sonriente, Kimpembe aceptó y lo levantó bajo el cielo de Budapest, entre los aplausos de sus excompañeros.
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En 2025, Presnel Kimpembe celebró la Liga de Campeones como jugador del PSG.
El año pasado Kimpembe, aún en el PSG, celebró el primer título de la Liga de Campeones del club. Aunque las lesiones le limitaron a cinco partidos y solo 18 minutos en la competición, estuvo en la final contra el Inter de Milán (5-0).
El sábado el PSG celebró su segundo título consecutivo. Kai Havertz adelantó al Arsenal en la primera parte, pero Dembélé empató de penalti en la segunda. El marcador se mantuvo 1-1 tras 90 y 120 minutos, así que la final se definió en los penaltis. El central del Arsenal, Gabriel, falló el lanzamiento decisivo, y Marquinhos lo consoló al instante.
Presnel Kimpembe se proclamó campeón del mundo con Francia en 2018
Aunque ya no juega en el PSG, ganar de nuevo la Liga de Campeones tiene un gran significado emocional para Kimpembe. El defensa jugó 20 años en el equipo más laureado de la capital francesa, donde debutó en las categorías inferiores en 2005.
A los 19 años, apenas diez después de llegar, se hizo un hueco en el primer equipo y pronto se consolidó como titular. También fue un baluarte de la selección francesa que ganó el Mundial 2018, donde jugó el último partido de grupo ante Dinamarca (0-0).
Desde finales de 2022 las lesiones le han impedido jugar: una rotura parcial del tendón de Aquiles lo mantuvo inactivo casi dos años, hasta su regreso poco antes del último título de la Liga de Campeones.
Después fichó por el Qatar SC, donde acaba contrato en junio y la temporada pasada jugó once partidos.
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Presnel Kimpembe: sus estadísticas con el PSG
Partidos
241
Goles
3
Títulos
8 Ligas de Francia, 6 Copas de Francia y 1 Liga de Campeones.