Cuando Ruben Amorim se encontró el lunes por primera vez con su nuevo equipo, les dijo a los jugadores del AC Milan: "En realidad, vosotros deberíais presentarme al cuerpo técnico, conocéis a toda la gente mejor que yo". A la mayoría de sus colegas entrenadores en la Serie A eso no les podría pasar: llevan más tiempo bailando el vals en los banquillos.
Incluso Gennaro Gattuso vuelve a caer una y otra vez con suavidad: por qué los entrenadores italianos bailan el vals y los clubes siguen dando nuevas oportunidades a los mismos técnicos de siempre
“Valzer delle panchine”, es decir, el vals de los banquillos, es como se ha llamado desde siempre en Italia al fenómeno de la eterna rotación de entrenadores. Tradicionalmente, el vals comienza a finales de abril, cuando la temporada se acerca a su fin y los primeros banquillos para la próxima campaña empiezan a quedar vacantes.
En la pista: los entrenadores que en abril ya están sin club, a los que se van sumando colegas a lo largo de la primavera. El objetivo: haber encontrado acomodo en algún sitio al final del verano. Y como muchísimos clubes italianos cambian de entrenador en verano y siempre son los mismos candidatos los que aspiran a las vacantes, para los técnicos eso significa una cosa: una vez dentro de la rotación, es difícil salir de ella tan rápido.
Es un ecosistema que prefiere alimentarse de sí mismo y en el que los clubes sirven a sus tifosi con hermosa regularidad la “minestra riscaldata”, la sopa recalentada. Como, por ejemplo, Max Allegri, que tras dos intentos en el AC Milan, el último fracasó en la última jornada de la temporada recién terminada, y otros tantos en la Juventus, ha sido presentado ahora en el SSC Nápoles, donde podrá desplegar su fútbol ofensivamente inofensivo y de escombros hasta que el presidente se canse de ello.
O Maurizio Sarri, que tras etapas con mayor o menor éxito en Nápoles, Chelsea, Juventus y Lazio Roma (dos etapas con una interrupción de algo más de un año), ahora ha recalado en Atalanta Bérgamo junto con su Sarri-ball y tendrá la enésima oportunidad de demostrar que los entrenadores italianos también son capaces de pensar en ataque y apostar por el juego de pase corto.
Que de vez en cuando llegue nuevo a la Serie A alguien como Amorim (últimamente en el Manchester United) o también el italo-suabo Domenico Tedesco (en la Bundesliga en Schalke y RB Leipzig, últimamente en Fenerbahce Estambul), que se ha hecho cargo del FC Bolonia, es más bien raro. El calcio prefiere cocerse en su propia salsa (y así hundirse en bloque).
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Los entrenadores tienen derecho a fracasar, pero en Italia los entrenadores fracasan en serie
No me malinterpreten: en principio no hay nada de malo en que un entrenador que quizá haya fracasado en un sitio lo vuelva a intentar en otro. Las razones del fracaso son múltiples y ocurre una y otra vez que un técnico que no encaja en absoluto con un equipo celebra enormes éxitos en otro club. Véase Hansi Flick en el FC Barcelona. Fracasar una vez, o incluso dos o tres, tampoco convierte a un entrenador en un mal técnico. En el sistema altamente complejo del fútbol, a menudo deciden los matices, un poco de karma o un penalti mal lanzado.
Pero los clubes de la Serie A llevan al extremo el juego de las sillas. En Italia, por lo general, los despidos de entrenadores dañan menos la reputación que en otras ligas, ya que se consideran un riesgo laboral normal. Y así, fracasan en serie. En ese sentido, los entrenadores italianos viven una monogamia en serie.
Cuando los impacientes presidentes entran en pánico, no llaman al visionario táctico del extranjero. Llaman al hombre que conoce la liga, que sabe cómo enseñar táctica durante horas, cómo conservar un 0-0 hasta el final y cómo hablar con los compañeros de la Gazzetta dello Sport. No es raro que un mismo entrenador tenga varias oportunidades con un mismo equipo antes de marcharse al siguiente club.
Las rivalidades entre clubes funcionan de manera distinta en Italia que en Alemania o Inglaterra. Los tifosi pueden odiarse a muerte entre ellos, pero rara vez se les guarda rencor a jugadores y entrenadores cuando, por ejemplo, pasan del Milan al Inter o de la Juventus al Milan. Andrea Pirlo deslumbró en el centro del campo con el Inter, el Milan y la Juve, y aun así es venerado en todo el país. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, Christian Vieri: la lista de quienes vistieron la camiseta del eterno rival es interminable. Lo que vale para los jugadores, vale aún más para los entrenadores.
En el mordaz e irónico subreddit de Reddit “soccercirclejerk”, los memes sobre el carrusel de entrenadores italiano o la planta italiana de reciclaje de entrenadores están a la orden del día. Entrenadores como Max Allegri son convertidos en meme en estos foros como maestros del “fútbol terrorista”, ese arte cínico de exprimir un 1-0 y después blindar su propia área durante 80 minutos, y aun así seguir consiguiendo un buen trabajo.
Incluso Gennaro Gattuso sigue haciendo carrera
Hasta a Gennaro Gattuso le cayó de forma extremadamente suave el último fiasco deportivo de su carrera. Como entrenador, nunca ha tenido un éxito ni remotamente sostenible en ningún sitio. Lo último fue un naufragio catastrófico de Gattuso, que dejó a Italia sin Mundial por tercera vez consecutiva. Su fútbol se movía, además, en términos de ritmo en algún punto entre los años 70 y 80, y era más o menos tan creativo como el trabajo en una cadena de montaje. Aun así, el carrusel sigue girando para él: desde el 1 de julio es el sucesor de Maurizio Sarri en la Lazio de Roma.
Gattuso debe volver a llevar hacia arriba al ex participante de la Champions League, que la temporada pasada solo fue noveno. «Mi objetivo es poner en el campo a un equipo que esté preparado para sudar por la camiseta y que respete la tradición de este club», dijo el campeón del mundo de 2006 en su presentación. Quiere crear un ambiente familiar y darlo todo él mismo, prometió. Quien al leer esto se haya acordado de la presentación de Gattuso con la selección en junio de 2025 no se equivoca. «Prometo compromiso», dijo entonces, por él y por sus jugadores; quería «formar una familia, debemos ser honestos entre nosotros».
Algo así transcurrieron también sus presentaciones en el Palermo (2013), el Pisa (2015-2017), el Milan (2017-2019), el Nápoles (2019-2021) y la Fiorentina (2021, despedido incluso antes del inicio de los entrenamientos). Después, Gattuso dejó de tener cartel en Italia por un tiempo: trabajó en el Valencia, el Olympique de Marsella y el Hajduk Split, antes de que su viejo compañero Gigi Buffon lo propusiera como seleccionador nacional. Aquello ya había provocado entonces desconcierto no solo a nivel internacional. Pero, fracaso grandioso en la fase de clasificación para el Mundial o no, para los patrones del calcio fue motivo suficiente para volver a meter a Gattuso en la rotación. El gran nombre bastó, al parecer, para calmar al menos a corto plazo al nervioso presidente Claudio Lotito en Roma.
Excepciones a la regla: Conte se va por su cuenta, Spalletti al menos tiene un tatuaje
Naturalmente, también dentro de esta élite hay matices. Antonio Conte, por ejemplo, ya ha trabajado, entre otros, y con éxito, en la Juventus, el Chelsea, el Nápoles, el Inter y el Nápoles, pero normalmente dimite por iniciativa propia al cabo de cierto tiempo: casi siempre con gran estruendo y feroces insultos dirigidos a la cúpula del club, porque no se concretó un fichaje que quería. Para luego, pocos meses después, plantear exactamente las mismas exigencias en el siguiente gran club. Pero Conte se ha preservado así una cierta independencia del sistema.
También resulta llamativo, en cierto sentido, el caso de Luciano Spalletti. Tras el largamente esperado título, se tatuó a la SSC Nápoles; al fin y al cabo, todavía puede haber un poco de romanticismo en este constante vaivén. Bueno, después del tatuaje dejó el club para hacerse cargo de la selección italiana. Tras su etapa al frente de los Azzurri (allí le entregó el testigo a Gattuso, de quien antes había tomado el Nápoles), ahora está en la Juventus, por lo que entre los grandes clubes históricos ya solo le faltan en la colección el Milan y la Lazio.
También Fabio Grosso, el héroe del Mundial de 2006 (Verona, Brescia, Frosinone, Lyon, US Sassuolo, ahora Florencia), y Daniele de Rossi (AS Roma, CFC Génova) van camino de convertirse en miembros fijos del vals de entrenadores.
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Maresca, De Zerbi, Farioli: por qué los innovadores italianos trabajan en el extranjero
Y no es en absoluto que el fútbol italiano haya desaprendido a pensar. La famosa escuela de entrenadores de Coverciano sigue formando a brillantes tácticos. Claro que existen esos entrenadores italianos innovadores y sin desgaste. Solo que trabajan en el extranjero. Enzo Maresca tomó el relevo de Pep Guardiola en el Manchester City, el exobjetivo del Bayern Roberto De Zerbi revolucionó primero al Brighton y al Marsella, para después salvar al Tottenham Hotspur del desplome, y el antiguo estudiante de Filosofía Francesco Farioli demostró tras su espectacular fracaso en el sprint final de la temporada con el Ajax de Ámsterdam que podía hacerlo mejor, y celebró el título en Portugal con el FC Porto con un fútbol fulgurante. Los tres representan un fútbol ofensivo, proactivo y dominante, y con ello justo lo contrario del calcio actual, que ya en el pasado reciente había dejado de estar a la altura de los tiempos.
El fútbol italiano lleva desde siempre en su esencia un cierto dogma de la "sofferenza", del sufrimiento sobre el campo. Una victoria que no haya sido peleada con dureza y asegurada desde la defensa resulta más bien sospechosa para muchos tradicionalistas. Hasta qué punto cala esa desconfianza hacia un fútbol alejado de esta cultivada sofferenza lo demuestra actualmente Cesc Fàbregas. El español está triunfando con el Como 1907, ascendió y hace jugar a su equipo un fútbol moderno de posesión que es una delicia ver. Aun así, en los medios italianos es visto con extrema crítica. Si el Como encaja un gol, en los platós de televisión enseguida se escucha: "¡Demasiado ingenuo!". Casi no le perdonan el éxito, porque no lo ha logrado de la manera clásica y cínica.
Mientras ese miedo estructural al fracaso siga eclipsando la búsqueda de la innovación, nada cambiará en el carrusel de entrenadores. Y Ruben Amorim haría bien en aprenderse rápido los nombres de su cuerpo técnico en Milán, antes de que pronto otro viejo conocido ocupe su plaza de aparcamiento en Milanello.
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