“Valzer delle panchine”, es decir, el vals de los banquillos, es como se ha llamado desde siempre en Italia al fenómeno de la eterna rotación de entrenadores. Tradicionalmente, el vals comienza a finales de abril, cuando la temporada se acerca a su fin y los primeros banquillos para la próxima campaña empiezan a quedar vacantes.

En la pista: los entrenadores que en abril ya están sin club, a los que se van sumando colegas a lo largo de la primavera. El objetivo: haber encontrado acomodo en algún sitio al final del verano. Y como muchísimos clubes italianos cambian de entrenador en verano y siempre son los mismos candidatos los que aspiran a las vacantes, para los técnicos eso significa una cosa: una vez dentro de la rotación, es difícil salir de ella tan rápido.

Es un ecosistema que prefiere alimentarse de sí mismo y en el que los clubes sirven a sus tifosi con hermosa regularidad la “minestra riscaldata”, la sopa recalentada. Como, por ejemplo, Max Allegri, que tras dos intentos en el AC Milan, el último fracasó en la última jornada de la temporada recién terminada, y otros tantos en la Juventus, ha sido presentado ahora en el SSC Nápoles, donde podrá desplegar su fútbol ofensivamente inofensivo y de escombros hasta que el presidente se canse de ello.

O Maurizio Sarri, que tras etapas con mayor o menor éxito en Nápoles, Chelsea, Juventus y Lazio Roma (dos etapas con una interrupción de algo más de un año), ahora ha recalado en Atalanta Bérgamo junto con su Sarri-ball y tendrá la enésima oportunidad de demostrar que los entrenadores italianos también son capaces de pensar en ataque y apostar por el juego de pase corto.

Que de vez en cuando llegue nuevo a la Serie A alguien como Amorim (últimamente en el Manchester United) o también el italo-suabo Domenico Tedesco (en la Bundesliga en Schalke y RB Leipzig, últimamente en Fenerbahce Estambul), que se ha hecho cargo del FC Bolonia, es más bien raro. El calcio prefiere cocerse en su propia salsa (y así hundirse en bloque).



