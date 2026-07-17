En Italia se llama «vals de los banquillos» a la eterna rotación de entrenadores. Cada final de abril, con el cierre de la temporada, empieza el baile: los clubes buscan nuevos técnicos para el curso siguiente.

En la pista están los técnicos que en abril ya quedaron sin club, y a los que se van uniendo otros a lo largo de la primavera. El objetivo es tener contrato al final del verano. Como muchos clubes italianos cambian de entrenador en verano y siempre son los mismos candidatos, una vez dentro de la rotación cuesta salir.

Es un ecosistema que se alimenta a sí mismo y que ofrece a los tifosi la eterna «minestra riscaldata», la sopa recalentada. Un ejemplo es Max Allegri: tras dos etapas en el AC Milan —la última fracasó en la última jornada de la temporada pasada— y otras dos en la Juventus, ahora ha sido presentado en el SSC Nápoles, donde impondrá su fútbol de escombros sin ataque hasta que el presidente se canse de él.

O Maurizio Sarri, que tras etapas más o menos exitosas en Nápoles, Chelsea, Juventus y Lazio (dos mandatos con una pausa de poco más de un año), ha fichado por el Atalanta con su «fútbol de Sarri» para demostrar de nuevo que los técnicos italianos también saben ser ofensivos y apostar por el pase corto.

Es raro que aparezca un Amorim (ex Manchester United) o un italo-suabo Domenico Tedesco (ex Schalke, RB Leipzig y Fenerbaçe), ahora en el Bolonia. Al «calcio» le gusta cocerse en su propio jugo, y así se hunde.



