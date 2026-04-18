¡Incendio y tarjeta roja! El Werder Bremen gana un trepidante derbi del norte al HSV

Stage, autor de dos goles, se convirtió en el héroe del derbi. El danés abrió el marcador de cabeza en el 37' y sentenció con un disparo desde 20 metros en el 57', dando al Bremen su primera victoria en casa ante el Hamburgo en más de ocho años. Cameron Puertas puso el 3-1 en el 90'+1.

Robert Glatzel había igualado de forma provisional (41’) ante 41 800 espectadores en un Weserstadion lleno. Philip Otele fue expulsado por una falta grave en los minutos finales del intenso derbi norteño. La roja a Bakery Jatta se anuló tras revisar el vídeo (85’). En el descuento vieron también la roja los segundos entrenadores Jan Hoepner (Werder) y Loic Favé (HSV).

Con 31 puntos, ambos equipos mantienen cinco de ventaja sobre el puesto de promoción y siete sobre el descenso directo, a cuatro jornadas del final. Los verdiblancos rompieron su racha de dos derrotas, mientras que el HSV lleva cinco partidos sin ganar. El equipo de Merlin Polzin solo ha ganado uno de sus últimos nueve encuentros.