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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Inacio: «He elegido Italia porque me siento italiano. Sueño con ganar el Mundial»

S. Inacio
Italia

El joven delantero del Borussia Dortmund ha sido convocado por Mancini para la Nations League

Samuele Inacio, convocado con Italia para la Nations League tras debutar en un amistoso contra Luxemburgo durante el interinato de Silvio Baldini, habló con Rivista Undici. El delantero de la generación 2008 del Borussia Dortmund, de origen brasileño por su padre Piá, explica por qué eligió a Italia: "Me había llamado el preparador físico del cuerpo técnico de Baldini y me había dicho que estuviera preparado para la llamada; luego, cuando llegó, lo celebré con mis amigos".


Y añadió: "Tomé en consideración todas las opciones, pero elegí a Italia porque me siento más italiano. Siempre he jugado con la selección, también en las categorías inferiores, mi mayor sueño es ganar un Mundial con Italia. Las clasificaciones fallidas son una motivación extra; el objetivo es hacer revivir emociones importantes a los italianos".


  • EL PRIMER GOL

    El primer gol de la pasada temporada con la camiseta del Dortmund contra el Eintracht: "Fue el día más bonito de mi vida, nunca había vivido una emoción tan fuerte".

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