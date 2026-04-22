El martes por la noche, los Blues sufrieron otra dolorosa derrota en la Premier League. El equipo de Roseniors cayó 0-3 (0-1) ante el Brighton & Hove Albion; fue su quinta derrota consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés.
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«Inaceptable en todos los sentidos»: el entrenador del Chelsea critica a sus jugadores tras una racha negativa histórica
La última racha tan mala se vivió en 1912, «el año en que se hundió el Titanic», según la BBC. Con estos tres puntos, el Brighton supera al Chelsea y es sexto. Ese puesto podría valer para la Liga de Campeones si el Aston Villa, semifinalista, gana la Liga Europa.
Tras el partido, Rosenior se mostró indignado en una entrevista con Sky Sport y calificó la actuación de sus jugadores de «indefendible». «Ha sido inaceptable en todos los sentidos. Estoy profundamente decepcionado y aturdido. La actitud ha sido inaceptable. Siempre he defendido a los jugadores, pero lo de esta noche no ha sido nada».
El técnico de los Blues añadió: «Algo debe cambiar de forma drástica. Asumo la responsabilidad, pero tras esta noche los jugadores también deben mirarse al espejo. Se habla de táctica, pero esta viene después de los fundamentos. No puedo seguir defendiendo lo que vemos aquí».
Tras una actuación así, no podía «simplemente mentir» y seguir como si nada hubiera pasado. «Voy a decir la verdad abiertamente, y eso ha sido inaceptable en todos los sentidos», afirmó Rosenior.
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El Chelsea juega con miedo ante el Brighton en la primera parte
Ferdi Kadioglu (3'), tras un córner de Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56') y el suplente Danny Welbeck (90'+1) marcaron para el Brighton. El equipo de Hürzeler podría haber tenido penalti por mano de Marc Cucurella en su área (54'). Sin embargo, el 2-0 también llegó tras una mano de Yankuba Minteh.
El Chelsea, sin su capitán Reece James ni a sus estrellas Cole Palmer y Joao Pedro, se atrincheró con una defensa de cinco. A los 30 minutos, el Brighton dominaba 7-0 en tiros a puerta y 15-1 en acciones en el área rival.
Hürzeler prolongó su racha: sigue invicto en diez duelos ante técnicos ingleses; solo Luiz Felipe Scolari, exseleccionador de Brasil y campeón del mundo, tuvo una mejor (once partidos con el Chelsea).