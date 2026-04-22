La última racha tan mala se vivió en 1912, «el año en que se hundió el Titanic», según la BBC. Con estos tres puntos, el Brighton supera al Chelsea y es sexto. Ese puesto podría valer para la Liga de Campeones si el Aston Villa, semifinalista, gana la Liga Europa.

Tras el partido, Rosenior se mostró indignado en una entrevista con Sky Sport y calificó la actuación de sus jugadores de «indefendible». «Ha sido inaceptable en todos los sentidos. Estoy profundamente decepcionado y aturdido. La actitud ha sido inaceptable. Siempre he defendido a los jugadores, pero lo de esta noche no ha sido nada».

El técnico de los Blues añadió: «Algo debe cambiar de forma drástica. Asumo la responsabilidad, pero tras esta noche los jugadores también deben mirarse al espejo. Se habla de táctica, pero esta viene después de los fundamentos. No puedo seguir defendiendo lo que vemos aquí».

Tras una actuación así, no podía «simplemente mentir» y seguir como si nada hubiera pasado. «Voy a decir la verdad abiertamente, y eso ha sido inaceptable en todos los sentidos», afirmó Rosenior.