El Barcelona puede respirar tranquilo, ya que su delantero estrella Raphinha ha recibido el alta para poder jugar el próximo partido de LaLiga del club contra el Getafe. El internacional brasileño encendió las alarmas por una posible baja después de tener que ser sustituido por un problema en el muslo durante la victoria amistosa por 4-2 del pasado martes ante Australia en Brisbane, un encuentro en el que antes había marcado desde el punto de penalti.

Tras regresar a Cataluña después de un agotador viaje de 20 horas desde Melbourne, vía Dubái, el extremo acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a una evaluación exhaustiva. Los servicios médicos realizaron una serie de pruebas para determinar el alcance del edema detectado en su pierna. Afortunadamente, los resultados confirmaron que no hay daño estructural ni una rotura muscular importante, lo que permite al jugador evitar un largo periodo de baja, según Mundo Deportivo.