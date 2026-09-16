¿Impulso para el mercado de fichajes del Barcelona? Un dirigente del Atlético de Madrid hace una sorprendente promesa de rebajar la cláusula de rescisión de Julián Alvarez, con UNA condición

Alvarez dominó los titulares del mercado de fichajes de verano tras su sensacional, aunque finalmente fallido, intento de orquestar un traspaso al Barcelona. El delantero argentino se vio obligado a permanecer en la capital española contra su voluntad, lo que provocó una relación tensa con el Atlético de Madrid.

A pesar de la fricción interna, Alvarez sigue formando parte de los planes de Diego Simeone. El atacante ha participado en tres partidos en lo que va de temporada y, en particular, completó los 90 minutos ante el Liverpool.

Sin embargo, la persecución del Barcelona se frenó por completo por la realidad financiera de la operación. El Atlético remitió directamente a su descomunal cláusula de rescisión de 500 millones de euros (422 millones de libras), una cifra a la que el gigante catalán sencillamente no podía llegar.



