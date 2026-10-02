El Liverpool se prepara para volver a contar con Leoni tras una dura ausencia de 12 meses, según The Athletic. Se espera que el italiano de 19 años retome los entrenamientos con el grupo dentro de dos semanas, después de haber estado de baja desde que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en su debut contra el Southampton.

Su regreso supone un impulso oportuno para una línea defensiva que ya presenta un panorama prometedor. Tras su llegada inicial procedente del Parma por 26 millones de libras en agosto de 2025, el club ha invertido activamente en una zaga joven para asegurar su futuro a largo plazo. La integración de jóvenes promesas como Jeremy Jacquet y Mor Talla Ndiaye ha reforzado notablemente la plantilla. Junto a la incorporación como cedido de Ronald Araujo, el regreso de Leoni no hará más que fortalecer las opciones en Anfield.