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Impulso para el Liverpool con las lesiones: Giovanni Leoni se acerca a su regreso tras una pesadilla de un año por una rotura del ligamento cruzado anterior
Leoni se acerca a su regreso
El Liverpool se prepara para volver a contar con Leoni tras una dura ausencia de 12 meses, según The Athletic. Se espera que el italiano de 19 años retome los entrenamientos con el grupo dentro de dos semanas, después de haber estado de baja desde que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en su debut contra el Southampton.
Su regreso supone un impulso oportuno para una línea defensiva que ya presenta un panorama prometedor. Tras su llegada inicial procedente del Parma por 26 millones de libras en agosto de 2025, el club ha invertido activamente en una zaga joven para asegurar su futuro a largo plazo. La integración de jóvenes promesas como Jeremy Jacquet y Mor Talla Ndiaye ha reforzado notablemente la plantilla. Junto a la incorporación como cedido de Ronald Araujo, el regreso de Leoni no hará más que fortalecer las opciones en Anfield.
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La dedicación brilla durante la rehabilitación
Aunque el peaje físico de su larga inactividad fue severo, la mentalidad de Leoni durante su recuperación ha recibido enormes elogios. En lugar de regresar a casa, a un entorno más cómodo, el imponente defensa optó por completar su rehabilitación exclusivamente en el AXA Training Centre.
Al quedarse en Merseyside, consiguió forjar relaciones más sólidas con el personal médico y de rendimiento. También aprovechó el tiempo alejado de los terrenos de juego para mejorar su inglés y entender mejor las exigencias internas en el Liverpool. Según se informa, quienes trabajaban entre bastidores quedaron profundamente impresionados por su inquebrantable dedicación y concentración durante aquellos tiempos difíciles.
Construyendo una nueva era defensiva
Leoni forma parte de una estrategia deliberada para renovar una zaga tradicionalmente sostenida por Virgil van Dijk. Aunque gran parte de la expectación reciente ha rodeado las impresionantes actuaciones de Jacquet en la Premier League, Leoni siempre ha sido considerado un posible relevo a largo plazo para los centrales titulares.
Nacido en una familia de gigantes, el adolescente de 1,96 m siempre ha poseído una fuerza natural excepcional. Sin embargo, un año de trabajo específico en el gimnasio ha añadido una nueva y formidable dimensión a su perfil físico, que encaja perfectamente con el estilo agresivo que prefiere el entrenador Andoni Iraola.
Con una velocidad de recuperación excepcional y un dominio aéreo sobresaliente, Leoni encaja a la perfección en el plan táctico de Iraola. El parón internacional le dará un tiempo crucial para asimilar correctamente las exigentes demandas defensivas del técnico.
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Gestionando cuidadosamente los próximos pasos
A pesar de la enorme expectación que rodea a su regreso, el Liverpool no acelerará el regreso de Leoni de inmediato al primer equipo. Su carga de trabajo en los entrenamientos se ha dosificado cuidadosamente, lo que significa que el próximo duelo del EFL Trophy en Doncaster llegará demasiado pronto para que participe.
En su lugar, podrían utilizarse partidos del sub-21 para que recupere ritmo de competición antes de que afronte un calendario cargado. Con Jacquet rindiendo a un gran nivel, Joe Gomez de nuevo en la pelea y Araujo adaptándose bien, el equipo puede permitirse ser paciente.
De cara al futuro, la responsabilidad sobre estos jóvenes hombros aumentará inevitablemente, especialmente con Van Dijk y Gomez sin contrato el próximo verano. Por ahora, sin embargo, Leoni está totalmente centrado en recuperar la forma y, por fin, dejar su huella en la Premier League.
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