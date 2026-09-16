Sebastian Frej
Traducido por
¡Impulso europeo para el Crystal Palace! El dúo estrella formado por Ismaila Sarr y Eddie Nketiah, listo para unos dramáticos regresos a la Europa League
Un impulso oportuno para el debut europeo del Crystal Palace
El entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, ha revelado que tanto Ismaila Sarr como Eddie Nketiah podrían regresar a la convocatoria para el primer partido de la historia del club en la UEFA Europa League. El Palace recibirá al campeón polaco, el Lech Poznan, en Selhurst Park el jueves por la noche en su estreno en la fase de liga. Sarr, que terminó la temporada pasada como máximo goleador del club, aún no ha disputado ningún partido oficial en la presente campaña debido a varios contratiempos por lesión.
Mientras tanto, Nketiah fue titular en los tres primeros partidos de la temporada, pero se perdió los encuentros del Palace en casa de la semana pasada, por lo que su posible disponibilidad supondría un impulso importante para la plantilla.
- Getty Images Sport
Sage ofrece una actualización positiva sobre su estado físico
En la previa del duelo europeo, Sage ofreció una actualización optimista sobre el dúo ofensivo después de que ambos regresaran con éxito a los entrenamientos a principios de esta semana. El técnico señaló que los dos jugadores han trabajado duro para recuperar la forma física y presentan buenas sensaciones de cara al enfrentamiento de la primera jornada.
«Podría estar en el equipo mañana, al igual que Eddie Nketiah, porque empezaron a entrenarse con nosotros esta semana y están en forma», dijo Sage sobre Sarr.
Henderson firma un nuevo contrato pese a su ausencia por lesión
Mientras Sarr y Nketiah están cada vez más cerca de volver a la acción, el portero Dean Henderson sigue de baja junto a Jean-Philippe Mateta, y Sage espera que ambos puedan regresar después del próximo parón internacional. Sin embargo, el Palace recibió un importante impulso fuera del campo justo antes de la rueda de prensa, con el anuncio de que Henderson ha firmado un nuevo contrato de larga duración que vincula su futuro al club hasta 2030. Sage elogió las cualidades de liderazgo de su capitán y su impacto tanto sobre el terreno de juego como dentro del vestuario.
«Estamos muy contentos por nosotros, estamos muy contentos por él, es un contrato a largo plazo para nuestro capitán», celebró Sage.
- Getty Images Sport
El foco se desplaza hacia una noche europea histórica
Con refuerzos para la plantilla en el horizonte y con el respaldo de un nuevo acuerdo para su capitán, la atención inmediata del Crystal Palace se centra en empezar con victoria en Europa. El choque del jueves contra el Lech Poznan marca un hito histórico para el club, que se pondrá a prueba en la escena continental. Sage esperará que sus atacantes de vuelta puedan aportar la eficacia necesaria para asegurar un resultado positivo en Selhurst Park.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias