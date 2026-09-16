El entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, ha revelado que tanto Ismaila Sarr como Eddie Nketiah podrían regresar a la convocatoria para el primer partido de la historia del club en la UEFA Europa League. El Palace recibirá al campeón polaco, el Lech Poznan, en Selhurst Park el jueves por la noche en su estreno en la fase de liga. Sarr, que terminó la temporada pasada como máximo goleador del club, aún no ha disputado ningún partido oficial en la presente campaña debido a varios contratiempos por lesión.

Mientras tanto, Nketiah fue titular en los tres primeros partidos de la temporada, pero se perdió los encuentros del Palace en casa de la semana pasada, por lo que su posible disponibilidad supondría un impulso importante para la plantilla.