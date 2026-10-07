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Scott McTominay NapoliGetty
Khaled Mahmoud
Traducido por

¡Impulso enorme para el Nápoles! Scott McTominay recibe el visto bueno para volver a jugar tras una operación de corazón

S. McTominay
SSC Nápoles
Serie A
SSC Nápoles vs Frosinone
Frosinone

El Nápoles ha recibido un importante impulso en materia de lesiones, ya que Scott McTominay ha recibido oficialmente el alta médica para volver a la competición. El internacional escocés se sometió el mes pasado a un delicado procedimiento cardíaco, pero ya ha superado los últimos requisitos necesarios para volver a reunirse con sus compañeros sobre el terreno de juego.

  • El alta médica crucial para McTominay

    McTominay está a punto de regresar, en un retorno muy esperado, a la plantilla del Nápoles después de recibir el alta tras una operación de corazón. El centrocampista estaba de baja desde principios de septiembre después de que las evaluaciones médicas revelaran una arritmia benigna leve. Este problema de salud fue detectado inicialmente por el departamento médico del club, que utilizó tecnología portátil avanzada durante los entrenamientos y los partidos para controlar las constantes vitales de los jugadores. Los datos recogidos por estos dispositivos permitieron un diagnóstico precoz de la irregularidad, lo que propició una rápida intervención médica.

    Tras el descubrimiento, el exjugador del Manchester United optó por someterse a una pequeña ablación para resolver el problema de forma permanente. Este enfoque proactivo estaba diseñado para garantizar la salud a largo plazo del jugador y la longevidad de su carrera en el entorno de alta intensidad de la Serie A. La operación se completó con éxito el 8 de septiembre en el Spire Hospital de Manchester, lo que marcó el inicio de un periodo de recuperación gestionado cuidadosamente para el escocés de 29 años.

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    Tras la exitosa operación, se ordenó a McTominay guardar dos semanas de reposo absoluto para permitir que su cuerpo se recuperara. Posteriormente regresó a la ciudad deportiva del Nápoles, pero quedó limitado a trabajo individual en el gimnasio y ejercicios con balón sin contacto. Aunque la operación fue un éxito, el centrocampista todavía tenía que cumplir los estrictos protocolos de salud y seguridad que rigen el deporte profesional en Italia.

    Según informa Football Italia, McTominay superó con éxito estas pruebas el miércoles. Este avance supone un gran alivio para el Nápoles, ya que confirma que el jugador está físicamente capacitado para volver a soportar las exigencias del fútbol de máxima categoría.

  • El regreso oportuno de Massimiliano Allegri

    El momento de la vuelta de McTominay es ideal para el técnico del Nápoles, Max Allegri, que busca reforzar sus opciones en el centro del campo a medida que avanza la temporada. Tras haber participado en solo dos partidos con el club en lo que va de campaña, ambos en la Serie A, la reincorporación del centrocampista supondrá un impulso enorme para la plantilla.

    McTominay puso fin a una etapa de siete años en el Manchester United para fichar por el Nápoles en el verano de 2024 por una cantidad aproximada de 25,7 millones de libras. Desde su llegada, el centrocampista escocés se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados del equipo, desempeñando un papel fundamental en sus éxitos. Guio al Nápoles al título de la Serie A en la temporada 2024-25, logrando además el prestigioso premio al Jugador del Año de la Serie A, antes de añadir la corona de la Supercoppa Italiana en la campaña 2025-26. En 82 partidos con el club en todas las competiciones, McTominay ha visto puerta en 27 ocasiones.

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    El equipo de Allegri prepara el duelo contra el Frosinone

    El Nápoles ocupa actualmente la novena posición en la clasificación de la Serie A con siete puntos, a seis del líder, la Roma. El equipo de Allegri se prepara ahora para enfrentarse al Frosinone este próximo sábado, en un partido que podría marcar el regreso de McTominay a la convocatoria, empezando en el banquillo.

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