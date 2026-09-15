El Real Madrid estuvo a punto de pagar el precio de su precipitación ofensiva, especialmente por parte del brasileño Vinicius Junior, durante la primera parte del duelo ante el Elche, la noche del martes en la sexta jornada de LaLiga, después de desperdiciar más de una ocasión que habría bastado para cerrar el partido de forma temprana, antes de que llegara el alivio en los últimos segundos con un gol agónico de Carlos Espí que otorgó al conjunto blanco una victoria a duras penas (3-2).

El técnico merengue José Mourinho vivió unos minutos angustiosos en la segunda parte, después de ver cómo su ventaja de dos goles sin respuesta se reducía gradualmente en medio de un evidente bajón en el rendimiento de su equipo, hasta encontrarse finalmente respirando aliviado tras el gol tardío de Espí, que decidió los tres puntos para el Real Madrid y salvó al equipo de un escenario que pudo haberse convertido en uno de sus partidos más complicados de esta temporada.

Pero lo ocurrido ante el Elche no puede tratarse como una simple noche pasajera, sobre todo porque el problema de desperdiciar ocasiones y no aprovechar la superioridad ofensiva se ha hecho presente de forma llamativa al inicio de la temporada, y al frente de la escena aparece Vinicius, que aún está lejos de la imagen que la afición del Real Madrid solía ver en él, ya sea a nivel de definición frente a la portería o en su influencia en el último tercio ofensivo.

Y aquí surge la pregunta que se impone con fuerza a Mourinho en estos momentos: ¿cuándo se sentará Vinicius Junior en el banquillo?

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora.