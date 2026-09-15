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Traducido por

Imprudencia injustificada: ¿cuándo se atreverá Mourinho a acabar con la arrogancia de Vinicius?

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Vinicius Junior
FEATURES
Analysis
España
Portugal
Brasil

Rendimiento negativo de la estrella brasileña partido tras partido

El Real Madrid estuvo a punto de pagar el precio de su precipitación ofensiva, especialmente por parte del brasileño Vinicius Junior, durante la primera parte del duelo ante el Elche, la noche del martes en la sexta jornada de LaLiga, después de desperdiciar más de una ocasión que habría bastado para cerrar el partido de forma temprana, antes de que llegara el alivio en los últimos segundos con un gol agónico de Carlos Espí que otorgó al conjunto blanco una victoria a duras penas (3-2).

El técnico merengue José Mourinho vivió unos minutos angustiosos en la segunda parte, después de ver cómo su ventaja de dos goles sin respuesta se reducía gradualmente en medio de un evidente bajón en el rendimiento de su equipo, hasta encontrarse finalmente respirando aliviado tras el gol tardío de Espí, que decidió los tres puntos para el Real Madrid y salvó al equipo de un escenario que pudo haberse convertido en uno de sus partidos más complicados de esta temporada.

Pero lo ocurrido ante el Elche no puede tratarse como una simple noche pasajera, sobre todo porque el problema de desperdiciar ocasiones y no aprovechar la superioridad ofensiva se ha hecho presente de forma llamativa al inicio de la temporada, y al frente de la escena aparece Vinicius, que aún está lejos de la imagen que la afición del Real Madrid solía ver en él, ya sea a nivel de definición frente a la portería o en su influencia en el último tercio ofensivo.

Y aquí surge la pregunta que se impone con fuerza a Mourinho en estos momentos: ¿cuándo se sentará Vinicius Junior en el banquillo?

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Renovación hasta 2032, pero ¿dónde está Vinicius?

    El futuro de Vinicius Junior generó mucha polémica a lo largo del mercado de fichajes estival, después de que su nombre se vinculara con una posible salida del Real Madrid, ante el fuerte interés del Arsenal por hacerse con sus servicios, lo que hizo que la afición del club blanco viviera un estado de incertidumbre respecto al destino de una de las figuras más destacadas del equipo en los últimos años.

    Finalmente, el Real Madrid resolvió su postura y logró renovar el contrato de Vinicius Junior, de manera que la estrella brasileña continuará su trayectoria en el feudo del Santiago Bernabéu hasta el año 2032, algo que dio a la afición merengue una sensación de alivio, especialmente porque la permanencia del jugador se consideraba un paso importante para conservar uno de los elementos más importantes del proyecto futuro del club.

    La afición del Real Madrid esperaba, tras la renovación, la aparición de una versión más estable de Vinicius, sobre todo porque haber resuelto su futuro se suponía que iba a darle la calma y la concentración plena para ofrecer lo mejor de sí mismo dentro del campo, pero la realidad hasta ahora no ha llegado tal y como esperaban los seguidores del Real Madrid.

    El brasileño se muestra desde el inicio de la temporada con una imagen apagada en la mayoría de los partidos, y ya no ofrece las soluciones ofensivas que el Real Madrid solía obtener de él, ya sea a través de los desmarques por detrás de los defensas, los regates o la generación de peligro de forma continua, por lo que sigue en pie la pregunta sobre las razones de este bajón, y sobre si Mourinho continuará otorgándole toda su confianza pese al descenso de su rendimiento.

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    Imprudencia injustificada

    Si la imagen general del nivel de Vinicius genera interrogantes, sus números goleadores dan a estas dudas una mayor claridad, pues la estrella brasileña solo ha marcado un gol en sus primeros 6 partidos en LaLiga, un registro sumamente pobre para un jugador del que se espera que lidere la línea ofensiva del Real Madrid, especialmente ante la presencia de su compañero Kylian Mbappé, que encabeza la lista de goleadores de LaLiga con 7 goles, lo que evidencia la gran diferencia entre ambos al inicio de la temporada.

    Algunos podrían pensar que el escaso balance goleador de Vinicius se debe a que no dispone de suficientes ocasiones ante la portería rival, pero lo que ocurre sobre el terreno de juego contradice por completo esa idea, ya que el brasileño recibe las ocasiones y llega a zonas peligrosas de forma continua, si bien el problema radica en cómo maneja esas oportunidades, algo que quedó patente durante el reciente duelo ante el Elche.

    En ese partido, Vinicius dispuso de 4 ocasiones claras en las que pudo haber marcado, y casi todas llegaron en un periodo en el que el Real Madrid imponía su dominio total sobre el desarrollo del juego. El equipo podría haber aprovechado esa superioridad para marcar más goles y sentenciar el partido pronto, pero la imprudencia del delantero brasileño ante la portería lo impidió, tras manejar las ocasiones que se le presentaron de una manera que no reflejó su verdadero valor y sus capacidades.

    Desperdiciar esas ocasiones no fue un simple problema individual de Vinicius, sino que tuvo un impacto directo en el rumbo del encuentro, pues en lugar de que el Real Madrid ampliara la diferencia y liquidara el duelo, dio al Elche la oportunidad de mantenerse en el partido y volver al marcador, de modo que el conjunto blanco se vio bajo una gran presión en los últimos minutos. Es más, el equipo local estuvo cerca de arrebatar un punto, de no ser por el guion agónico que finalmente favoreció al Real Madrid y le dio la victoria.

    Así, el gol de la victoria en el tramo final contribuyó a aliviar la presión sobre Vinicius, después de que el Real Madrid se llevara los tres puntos, en lugar de hablar de su desperdicio de las ocasiones que podrían haber decidido el partido antes. Sin embargo, la persistencia de este problema no será algo que se pueda ignorar en cada partido.

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    Defensa a ultranza de Mourinho, ¿pero hasta cuándo?

    Tras la victoria ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, el pasado martes, José Mourinho continuó defendiendo a Vinícius Júnior, rechazando los silbidos que el jugador recibió por parte de la afición del conjunto merengue debido al bajón en su rendimiento.

    Mourinho dijo: "En Portugal hay un dicho, no sé si existe en España con la misma expresión: 'Solo se tiran piedras a los árboles que dan frutos'. ¿Qué ha hecho Vini aquí durante los últimos años? ¿Cuántas Liga de Campeones ha ganado? ¿Cuántos goles ha marcado? Es un árbol que da muchos frutos. Y la gente tira piedras porque quiere los frutos".

    Y añadió: "La mejor versión de Vinícius llegará. La versión del año pasado, cuando el Bernabéu estaba asustado ante el Benfica y él acabó decidiendo el enfrentamiento. Esa versión de Vinícius llegará".

    Pero parece que Mourinho dio un paso atrás y empezó a rebajar ese apoyo, tras la cantidad de ocasiones falladas por el brasileño en el partido ante el Elche, y decidió sustituirlo en el minuto 68 del encuentro, después de una nueva actuación deficiente.

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    ¿Se atreverá Mourinho a hacerlo?

    José Mourinho es conocido por su valentía a la hora de tomar decisiones difíciles y por no dudar en apartar a las estrellas del once titular cuando considera que el interés del equipo así lo exige. El técnico portugués ha hecho lo mismo con grandes nombres a lo largo de su carrera, por lo que la cuestión de cómo manejar el bajón de nivel de Vinicius parece una de las pruebas importantes para la personalidad de Mourinho en el Real Madrid, especialmente si el extremo brasileño sigue ofreciendo el mismo rendimiento.

    No se puede ignorar que Vinicius ya protagonizó un enfrentamiento con Xabi Alonso la temporada pasada por sus numerosas sustituciones, en un momento en el que el jugador se consideraba a sí mismo uno de los elementos fundamentales que debían gozar de la confianza del entrenador de forma permanente, y el asunto terminó con la salida de Alonso del banquillo del Real Madrid. Sin embargo, la situación es ahora diferente, y Mourinho tiene una personalidad completamente distinta, por lo que quizá no dude en enviar un mensaje claro a todos sus jugadores: el nivel dentro del campo es el factor decisivo a la hora de determinar quién es titular y quién se sienta en el banquillo.

    Mourinho dispone de algunas soluciones tácticas si decide conceder a Vinicius un periodo de descanso y reordenar sus cartas, pues puede apoyarse en Yan Diomande en la banda izquierda, con Arda Güler en el costado derecho, mientras Jude Bellingham se mueve en el centro del campo. Además, cuenta con otras opciones a las que puede recurrir durante los partidos, como Brahim Díaz, lo que significa que al técnico portugués no le faltan alternativas capaces de suplir la ausencia de Vinicius en el once titular.

    Que Vinicius se siente en el banquillo podría ser algo más que un simple castigo deportivo por su bajón de nivel, pues quizá represente una oportunidad para el propio jugador de recuperar la concentración y ser consciente de que su puesto de titular no está garantizado por muy importante que sea su nombre o su estatus dentro del equipo. La sensación de que el puesto está reservado de forma permanente puede matar la competencia, mientras que la existencia de un sustituto capaz de ocupar su posición podría empujar al brasileño a recuperar la seriedad y la determinación que le faltaron al inicio de la temporada.

    Al final, no se trata solo de que Mourinho tenga las opciones, sino de hasta qué punto está dispuesto a tomar la decisión y llevarla a cabo sobre el terreno de juego. Y la desconcertante pregunta sigue planteada con fuerza en la actualidad: ¿se atreverá el técnico portugués a hacerlo?

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