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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
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Imposición de la mayor multa en la historia del fútbol catarí a un jugador del Al-Sadd

Al-Sadd vs Al-Shamal
Al-Sadd
Al-Shamal
1ª División
M. Camara
Claudinho
Saad As Sheebi
M. Ben Romdhane
Catar
Mali
Brasil
Túnez

Duras sanciones tras el caos en el partido del Al Shamal

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El brasileño Claudinho, jugador del Al-Sadd, inscribió su nombre en un episodio insólito en la historia del fútbol catarí, después de que le fuera impuesta la mayor multa económica a la que se haya enfrentado un jugador en la historia del deporte en el país, por valor de un millón de riales (unos 275.000 dólares) cataríes.

Asimismo, el propio jugador fue suspendido seis partidos, como castigo por su conducta antideportiva tras el enfrentamiento ante el Al-Shamal en la octava jornada de la liga.

Las consecuencias del episodio no se detuvieron en la sanción a Claudinho, ya que el Comité de Disciplina de la Federación Catarí de Fútbol lo obligó a compensar los daños económicos derivados de haber arrojado el premio al mejor jugador del partido, disputado el pasado 30 de octubre.

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Las decisiones del comité se extendieron a otros jugadores del Al-Sadd, al dirigir una amonestación a Mohamed Kamara y a Saad Abdullah Al-Sheeb, con una multa de 10.000 riales a cada uno (unos 2.750 dólares), por su comportamiento tras el encuentro.

En las filas del Al-Shamal, el tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane recibió una sanción de suspensión de tres partidos, junto a una multa de 15.000 riales (unos 4.120 dólares), tras agredir físicamente a uno de los rivales durante el partido.

También fue sancionado Khaled Ahmed Al-Ansari, ayudante del entrenador del Al-Shamal, con una suspensión de cinco partidos y una multa de 50.000 riales (unos 13.700 dólares), por su conducta antideportiva al término del enfrentamiento.

  • Comunicado del Al-Sadd: respetamos la decisión... ¡pero!

    Por su parte, el club Al-Sadd emitió un comunicado a través de su cuenta en la plataforma "X" en el que reafirmó su gran confianza en los miembros del comité de disciplina y su total respeto por sus decisiones.

    Y añadió: "Pero, al mismo tiempo, consideramos que la sanción a Claudinho no amerita esta magnitud, ya sea en cuanto a la multa económica o a la duración de la suspensión, en comparación con lo que el comité dictó contra quien fue la causa y la chispa principal de lo ocurrido".

    El club continuó: "Reafirmamos una vez más nuestro respeto por las decisiones, y recalcamos también el derecho del club a apelar estas decisiones conforme a los reglamentos vigentes".

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  • Sanciones de otros partidos

    Las medidas disciplinarias alcanzaron a Francisco Rías, preparador físico del club Al Arabi, que recibió una amonestación y una multa de cinco mil riales por su comportamiento hacia los responsables del partido de su equipo ante el Al Rayyan, disputado el 31 de octubre.

    El Al Ahli no se libró de la lista de sancionados, después de que el comité le dirigiera una amonestación y le impusiera una multa de cinco mil riales, además de obligarle a asumir los costes de reparación de los daños ocasionados en los banquillos de suplentes durante su partido ante el Al Shahania el 30 de octubre, según la evaluación que realice el organismo competente, de acuerdo con lo publicado por el sitio Al Jazeera.

    El comité aclaró que sus decisiones se adoptaron con base en el reglamento disciplinario aprobado para la temporada deportiva 2026-2027.

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