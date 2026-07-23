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¡Imposible de sustituir! El entrenador del Inter Miami sitúa a Luis Suárez al mismo nivel que Lionel Messi tras ver cómo el delantero uruguayo le arruinaba el debut en la MLS a Robert Lewandowski
Suárez arruina el debut de Lewandowski
El Miami venció 3-2 al Fire tras el parón mundialista. Sin Messi, Suárez marcó dos goles y arruinó el debut de Lewandowski.
El gol de la victoria lo marcó el canterano Preston Plambeck en el 87', que celebró así su primer tanto en la MLS: «Estoy contento de haber ayudado al equipo a sumar tres puntos. Ni siquiera sé cómo describirlo. Estaba simplemente encantado».
El técnico de Miami, Hoyos, destacó el esfuerzo del grupo: «Quiero felicitar a toda la plantilla; han trabajado muy duro, así que estamos muy contentos y emocionados; es extraordinario lo que hace este grupo».
- Icon Sportswire
Hoyos elogia al veterano delantero
Hoyos elogió la contribución de Suárez, quien a sus 39 años sigue marcando la diferencia. El técnico argentino afirmó que la calidad y la inteligencia táctica del veterano están al nivel de las de Messi.
Afirmó: «Al igual que nuestro número 10 [Messi], estos jugadores marcan la diferencia. Se expresan en el campo con su inteligencia táctica, fruto de su experiencia, y conocen a la perfección su cuerpo y su mente. Han visto más cosas que el propio cuerpo técnico. No estoy seguro de que puedan ser sustituidos en el futuro».
Lewandowski reflexiona sobre su debut
Este partido marcó el debut de Lewandowski con el Fire en la MLS tras su fichaje desde el Barcelona. El veterano delantero jugó 62 minutos antes de ser sustituido.
Tras el partido, Lewandowski valoró su debut: «Llevo solo dos días con mis compañeros, así que no esperaba que saliera tan bien. Jugar un partido no es lo mismo que entrenar, necesito más tiempo, pero seguro que mejoraremos y cometeremos menos errores.
«Habíamos comentado que probablemente solo podría jugar 45 o 60 minutos, sobre todo teniendo en cuenta que hay otro partido dentro de unos días».
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Los Herons persiguen al líder del Este
Este resultado mantiene a Miami segundo en la Conferencia Este, con 34 puntos en 16 partidos, a cinco del líder, Nashville. Los Herons deben mantener la regularidad pese a las lesiones de jugadores clave como Tadeo Allende y David Ayala. El regreso de Messi tras el Mundial será clave en su lucha por el título.
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