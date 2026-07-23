¡Imposible de sustituir! El entrenador del Inter Miami sitúa a Luis Suárez al mismo nivel que Lionel Messi tras ver cómo el delantero uruguayo le arruinaba el debut en la MLS a Robert Lewandowski

El Miami venció 3-2 al Fire tras el parón mundialista. Sin Messi, Suárez marcó dos goles y arruinó el debut de Lewandowski.

El gol de la victoria lo marcó el canterano Preston Plambeck en el 87', que celebró así su primer tanto en la MLS: «Estoy contento de haber ayudado al equipo a sumar tres puntos. Ni siquiera sé cómo describirlo. Estaba simplemente encantado».

El técnico de Miami, Hoyos, destacó el esfuerzo del grupo: «Quiero felicitar a toda la plantilla; han trabajado muy duro, así que estamos muy contentos y emocionados; es extraordinario lo que hace este grupo».