Con un 1-0 (1-0) ante el Jahn Regensburg, el equipo de Claus-Dieter Wollitz selló el ascenso en la 38.ª jornada.
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¡Importante victoria a domicilio! El Energie Cottbus sigue los pasos del Osnabrück hacia la 2.ª división; el Rot-Weiss Essen se coloca tercero en la fase de ascenso
El Energie descendió por última vez de la 2.ª división en 2014 y, entre 2016-2018 y 2019-2024, el Cottbus jugó en la Regionalliga, cuarta categoría.
En Ratisbona, Jannis Boziaris (28’) puso al Cottbus en la senda del ascenso con un espectacular disparo lejano en la primera parte. En el descuento, el portero Marius Funk detuvo un penalti a Florian Dietz, del Ratisbona. Antes, el VfL Osnabrück ya había asegurado su regreso a Segunda.
3.ª división: el Cottbus, segundo equipo ascendido
El Rot-Weiss Essen acabó tercero tras ganar 3-2 al ya descendido SSV Ulm, con gol de la victoria de Ben Hüning en el descuento. El 22 y 26 de mayo jugará el playoff contra el antepenúltimo de la 2.ª Bundesliga.
Con este triunfo, el Essen superó al MSV Duisburg, que empató 1-1 (0-0) con el Viktoria Köln. El campeón Osnabrück cerró la temporada venciendo 4-3 (2-0) al VfB Stuttgart II.