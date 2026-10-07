Argentina cerró la ventana internacional de la FIFA con una convincente victoria por 3-0 sobre Benín en el Estadio Monumental. El equipo de Lionel Scaloni dominó la posesión durante todo el encuentro y superó a una sólida defensa africana para asegurar otra victoria ante un estadio lleno.

La victoria puso el broche a una noche emotiva en Buenos Aires, donde la afición local celebró otro triunfo.

El resultado garantizó que Argentina mantuviera su impecable registro en los recientes partidos de exhibición.



