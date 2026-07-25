El Barcelona ofreció un fuerte inicio de su pretemporada de cara a la nueva campaña, con una victoria por (4-1) ante el Club Europa en el partido amistoso que se disputó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, antes de viajar a Inglaterra.

El conjunto catalán fue el mejor durante todo el encuentro, pero uno de los nombres más destacados que se robó las miradas fue Álex González, quien marcó un gol y asistió en otro tras entrar al terreno de juego después del final de la primera parte.

El diario "Sport" señaló que el impacto del joven extremo fue inmediato, cerrando su segunda semana bajo la dirección del técnico Hansi Flick de la mejor manera posible.

El entrenador alemán le concedió a Álex González la oportunidad de participar en la pretemporada del primer equipo tras su notable brillo en la última etapa de la temporada 2025-2026 con el equipo juvenil.

González llegó al Barcelona procedente del Club Dam, y debutó con el equipo de Pol Planas a comienzos del mes de abril, antes de imponerse como titular en un tiempo récord.

Después de eso, obtuvo su oportunidad con el primer equipo, una oportunidad que desde los primeros momentos demostró que no tenía intención de desaprovechar.

En el duelo ante el Europa, Álex asistió en el gol de Ibrahima Toncara en el minuto 48 tras un destacado arranque por la banda izquierda, y apenas 10 minutos después aprovechó un regalo de Toni Fernández que llegó desde el lado contrario para marcar con facilidad el cuarto gol.

Ambos goles supusieron el golpe de gracia en el partido amistoso, en el que el resultado no fue lo más importante, sino que representó una oportunidad para Hansi Flick de seguir el rendimiento de los principales talentos de la academia del Barcelona, quienes aprovecharon la ausencia de varios jugadores debido a la Copa del Mundo para entrenar junto a nombres destacados del primer equipo como Alejandro Balde, Fermín López y Marc Bernal.