Ciro Immobile ya no es un futbolista en activo. El delantero italiano anunció hace pocos días su retirada del fútbol profesional y hoy, entrevistado por So Foot, ha querido hablar del momento que viven los delanteros en el fútbol italiano, aclarando los problemas que, según él, existen dentro del movimiento y señalando en Pio Esposito a su único posible heredero a base de goles.
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Immobile: «Solo Pio Esposito puede hacer mi carrera. En Italia los entrenadores quieren mediocentros organizadores y no goleadores»
LOS PROBLEMAS DEL FÚTBOL ITALIANO: «HAY QUE DIVERTIRSE»
El problema en Italia es la base, son las infraestructuras. Un equipo como el Paris FC tiene un estadio moderno, con los aficionados bien recibidos y capaces de crear un ambiente especial. Si la Lazio tuviera un estadio como los de Estrasburgo y Lyon, cambiaría todo.
En Italia vamos con retraso en este sentido.
Después, gran parte de las cosas que sé hacer las aprendí en la calle cuando era un chaval. Sé que los tiempos han cambiado, que los jóvenes ya no juegan en la calle: es una frase que hemos oído mil veces, pero es necesario que los jugadores de hoy y los de mañana tengan muy claro que el objetivo sigue siendo divertirse, juegues donde juegues
Nadie tiene mis números de cuando era joven
«Hoy en día no hay nadie entre nosotros que tenga mis números de cuando ganaba la clasificación de goleadores, a pesar de que tenía que vérmelas con gente como Higuaín y Toni, que marcaba con los ojos cerrados. Cuando empecé, hasta el delantero del Genoa marcaba 12-13 goles con facilidad, igual que Maccarone, Di Michele y Lucarelli, que jugaban en Siena, Livorno o Palermo. Para todos ellos era algo normal»
Los entrenadores quieren un mediapunta, no un goleador
«Pero quizá hoy sean los entrenadores quienes piden cosas distintas, considerando al delantero ante todo como un organizador adelantado más que como un goleador. Antes se les pedía a los delanteros que finalizaran las jugadas, que metieran el balón dentro. Hoy, un entrenador está contento si el delantero ha hecho jugar al equipo, marque o no»
Pio Esposito puede alcanzarme
«El único que me parece capaz de seguir mi camino es Pio Esposito, pero incluso él busca antes la acción decisiva que el gol puro y duro».
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