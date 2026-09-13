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Imágenes impactantes que las cámaras no captaron: el rescate de una estrella del Barcelona y la guerra de cánticos

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
Pau Cubarsí
F. Lopez
P. Cunat
España

El partido entre el Levante y el Barcelona vivió numerosas escenas que fueron más allá de los acontecimientos futbolísticos dentro del campo, empezando por el susto que sufrió Pau Cubarsí nada más terminar el encuentro, pasando por el intercambio de cánticos entre las aficiones de ambos equipos, y llegando hasta las instrucciones de Flick desde la línea de banda, así como la charla amistosa entre Fermín López y Pablo Cuñat.

El diario Sport señaló que los minutos posteriores al pitido final vivieron algunos momentos de tensión, después de que una persona saltara desde las gradas y corriera en dirección a Pau Cubarsí.

El aficionado parecía ir en serio, mientras agitaba las manos sin cesar, y logró llegar hasta el central del Barcelona, e incluso lo agarró, hasta el punto de hacerle perder el equilibrio y estar a punto de tirarlo al suelo.

La situación obligó a tres miembros de seguridad a intervenir, y realizaron un gran esfuerzo para controlar al aficionado y sacarlo del terreno de juego. La tarea no fue sencilla, ya que el aficionado siguió, durante unos instantes, dirigiéndose hacia Cubarsí, además de que sus movimientos exaltados no permitían conocer con claridad sus intenciones.

Finalmente, los miembros de seguridad lograron sacarlo del terreno de juego, y todo quedó en un simple susto, que supuso un fuerte impacto para Cubarsí, especialmente porque llegó justo después del final del partido.

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La guerra de cánticos entre las aficiones de ambos equipos

    Este incidente fue el único destacable de la velada, y se produjo tras la conclusión del partido. Durante el encuentro, en cambio, las gradas vivieron un rifirrafe particular a base de cánticos entre la afición del Barcelona, que había viajado hasta Valencia y se ubicaba en uno de los rincones del estadio, y la afición del Levante, que se encontraba cerca en uno de los fondos.

    Las gradas presenciaron un intercambio de cánticos entre ambas partes, y en uno de los momentos de la velada, la afición del Levante entonó cánticos que reafirmaban su identidad española, mientras que la afición del Barcelona respondió por su parte con el cántico «viva el Barça y viva Cataluña», coincidiendo con el despliegue de varias banderas esteladas.

    En esta ocasión, las banderas también lograron acceder al estadio Ciutat de València, a diferencia de lo ocurrido en otros desplazamientos de aficionados, donde este tipo de banderas fueron confiscadas en los accesos al recinto.

    Al margen de ese rifirrafe, la afición del Levante ofreció una imagen a la altura de la ocasión, pues en un primer momento se preocupó por homenajear a los jugadores del Barcelona campeones del mundo, y después siguió animando a su equipo sin necesidad de recurrir a los insultos.

    Este comportamiento contribuyó a que el ambiente fuera vibrante y cargado, sin que la rivalidad rebasara sus límites.

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    Fermín y Cunyat: la amistad por encima de la competencia

    En cuanto a la última escena, fue mucho más amistosa. Fermín López fue el último jugador en abandonar el terreno de juego, después de quedarse varios minutos charlando con Pablo Cuñat, el portero suplente del Levante.

    Ambos jugadores mantienen una buena relación desde que coincidieron en la selección española sub-21, y aprovecharon el final del partido para hablar y ponerse al día de sus respectivas novedades.

    Charlaron durante varios minutos, antes de que el encuentro entre ambos terminara con un abrazo, para dirigirse después cada uno al vestuario de su equipo.

  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Las instrucciones de Flick para el dúo del Barcelona

    Hansi Flick también dejó algunas escenas llamativas durante el partido, ya que el técnico alemán aprovechó dos ocasiones para dar instrucciones directas a dos jugadores que se acercaron al área técnica.

    El primer diálogo fue con Rodri, uno de los jugadores encargados de gestionar el ritmo del equipo. Flick habló con él de forma muy activa, corrigiéndole algunos detalles relacionados con el desarrollo del juego, en un momento en el que el Barcelona aún no había logrado alcanzar la fluidez habitual en su rendimiento.

    Después llegó el turno de Raphinha, pues el jugador brasileño también se acercó al área técnica y mantuvo una breve conversación con el entrenador, que aprovechó de nuevo la ocasión para darle algunas instrucciones.

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