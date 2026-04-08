Imágenes impactantes: detienen a una leyenda del fútbol ecuatoriano acusado de robo a mano armada

El exfutbolista ecuatoriano Cristian Lara, conocido como «Diablito», pasó de ser una leyenda local a ser acusado de robo a mano armada.

El exjugador, que inspiró a una generación con sus habilidades y su participación en el Mundial 2006, fue rodeado por una multitud que lo golpeó frente a una tienda de electrónica en el centro de Quito.

El que fuera uno de los mayores talentos del fútbol ecuatoriano y contribuyera a la histórica victoria sobre Argentina, ahora está en manos de la policía tras un intento fallido de robo a mano armada, tal como muestran los impactantes videos de su detención.

Leer también:

Pérez prefiere a Vinicius sobre Mbappé, declaración que redefine el futuro de las estrellas del Real Madrid.

