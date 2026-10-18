Illia Zabarnyi resta importancia a la etiqueta de «liga de granjeros» de la Ligue 1 tras la trabajada victoria del PSG ante el Estrasburgo

Tras una victoria muy trabajada en el Stade de la Meinau, Zabarnyi aprovechó para responder a las críticas que el fútbol francés recibe desde hace tiempo. Aficionados y analistas del otro lado del canal de la Mancha han utilizado con frecuencia la expresión «liga de granjeros» para cuestionar la competitividad de la Ligue 1, pero el central del PSG insiste en que esa visión está muy lejos de la realidad.

En la zona mixta, Zabarnyi explicó el desgaste psicológico y físico que pueden suponer los partidos de liga para los jugadores de primer nivel. «A veces es difícil volver a la liga después de un partido de Champions League. Pero hoy he visto a un equipo que quería ganar. Para nosotros nunca es fácil jugar en la Ligue 1. Todo el mundo dice “Famers League” o algo así y hace bromas, pero jugar contra el PSG en la Ligue 1 nunca es fácil. Fue un partido difícil. Ellos estuvieron bien, pero nosotros fuimos mejores», declaró, según recoge Foot Mercato.