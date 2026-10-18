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Illia Zabarnyi resta importancia a la etiqueta de «liga de granjeros» de la Ligue 1 tras la trabajada victoria del PSG ante el Estrasburgo
Defendiendo la máxima categoría francesa
Tras una victoria muy trabajada en el Stade de la Meinau, Zabarnyi aprovechó para responder a las críticas que el fútbol francés recibe desde hace tiempo. Aficionados y analistas del otro lado del canal de la Mancha han utilizado con frecuencia la expresión «liga de granjeros» para cuestionar la competitividad de la Ligue 1, pero el central del PSG insiste en que esa visión está muy lejos de la realidad.
En la zona mixta, Zabarnyi explicó el desgaste psicológico y físico que pueden suponer los partidos de liga para los jugadores de primer nivel. «A veces es difícil volver a la liga después de un partido de Champions League. Pero hoy he visto a un equipo que quería ganar. Para nosotros nunca es fácil jugar en la Ligue 1. Todo el mundo dice “Famers League” o algo así y hace bromas, pero jugar contra el PSG en la Ligue 1 nunca es fácil. Fue un partido difícil. Ellos estuvieron bien, pero nosotros fuimos mejores», declaró, según recoge Foot Mercato.
- AFP
Superando la adversidad en Estrasburgo
La victoria ante el Estrasburgo estuvo lejos de ser sencilla para el club de la capital, que fue por detrás en el marcador durante la mayor parte del encuentro. Tuvieron que pasar 77 minutos de presión constante para que llegara el gol que rompió la resistencia rival, obra del propio Zabarnyi. Su primer tanto de la temporada impulsó una reacción final que permitió al PSG acabar imponiéndose por 3-1 en un ambiente hostil.
El partido se complicó aún más por los problemas de efectivos, que obligaron al PSG a afrontar los últimos minutos bajo una presión considerable. La resistencia del equipo dio muestra de su fortaleza mental, especialmente tras una exigente semana europea. Zabarnyi señaló que la unión del grupo es su mayor baza en desplazamientos tan difíciles como este, en los que el rival está muy motivado para derrotar a un equipo de su entidad.
Fortaleza colectiva bajo presión
La capacidad de resistencia marcó la jornada, especialmente cuando las lesiones amenazaron con frustrar la remontada. El defensa elogió la capacidad del grupo para mantener su nivel incluso cuando las circunstancias se volvieron en su contra en los últimos minutos del partido. Esa unión se ha convertido en una seña de identidad del equipo bajo la dirección de Enrique, que exige un compromiso total independientemente del marcador o del número de jugadores que queden sobre el terreno de juego.
«Fue un partido difícil para nosotros. Sabíamos que iba a ser complicado jugar aquí. Encajamos un gol pronto, pero seguimos adelante, mejoramos y nos llevamos los tres puntos. Tenemos un buen equipo, con jugadores muy buenos. Jugar con 10 o con 9 no es un problema. Siempre jugamos juntos. Ganamos juntos», añadió Zabarnyi.
- AFP
De cara a los retos europeos
Superado el obstáculo en la competición nacional, el PSG debe volver a centrar su atención en Europa. La garra mostrada en Estrasburgo será esencial para afrontar un decisivo duelo de Champions League contra el Barcelona. Mantener su dominio nacional mientras compite con la élite europea sigue siendo el principal objetivo del club, y la solidez defensiva de Zabarnyi será crucial para lograrlo. La victoria permite al PSG seguir en lo más alto de la tabla y mantener su impulso antes de la visita del Barcelona.
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