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Iliman Ndiaye revela por qué eligió al Manchester City por delante del Tottenham mientras el gigante del Etihad confirma un dramático secuestro en el día del cierre de mercado de un traspaso de 65 millones de libras para fichar al delantero del Everton
El Manchester City se adelanta al Tottenham en su plan de fichajes
El City se adelantó con éxito al Tottenham para fichar a Ndiaye el último día del mercado de fichajes. El conjunto del Etihad acordó una operación de 65 millones de libras con el Everton, compuesta por una cantidad inicial de 60 millones de libras y otros 5 millones en variables potenciales, según The Athletic.
El Spurs se había decantado inicialmente por el internacional senegalés después de no lograr el fichaje del extremo del Liverpool Cody Gakpo, un jugador que también había despertado el interés del City. Finalmente, el club de Mánchester se movió con rapidez para asegurarse el fichaje de Ndiaye y reforzar su ataque.
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Ndiaye destaca una oportunidad «increíble»
Tras cerrar su traspaso, el delantero de 26 años destacó lo fácil que fue elegir al Manchester City por delante de otros pretendientes. «Es fácil tomar la decisión de si quieres estar en el Manchester City o no», afirmó Ndiaye. «Puedes ver la historia reciente; quieres formar parte de ese proyecto».
Añadió que las conversaciones con la cúpula del club le convencieron de inmediato. «Me hablaron de adónde podíamos llegar, de lo que podíamos conseguir conmigo en el equipo, y me interesó desde el principio», explicó. «No quería otra cosa que no fuera fichar por el Manchester City».
El nuevo fichaje expresó su deseo de comenzar este nuevo capítulo, destacando su determinación por triunfar. «Obviamente, quieres formar parte de este nuevo proyecto. He visto recientemente lo que han estado haciendo y siento que encajaré perfectamente», dijo. «Tengo muchísimas ganas de empezar. Es un momento increíble. He trabajado muy duro para llegar hasta este punto y estoy muy ilusionado y muy agradecido por esta oportunidad».
Cierre del mercado espectacular en el Etihad
La llegada de Ndiaye puso el broche a un final de mercado extraordinario para el Manchester City. Junto al delantero del Everton, el club completó oficialmente el fichaje por 125 millones de libras del centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez. El monumental acuerdo iguala el récord británico de traspasos y reúne de nuevo al argentino con el entrenador Enzo Maresca.
Mientras tanto, el Tottenham se vio obligado a buscar refuerzos rápidos tras no poder cerrar ni a Gakpo ni a Ndiaye. El club del norte de Londres volvió rápidamente a centrar su atención en Stamford Bridge y cerró con éxito una cesión del extremo del Chelsea Mykhailo Mudryk antes de la fecha límite para reunir de nuevo al exextremo del Shakhtar Donetsk con Roberto De Zerbi.
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Integrar a las nuevas incorporaciones
El Manchester City se centrará ahora en integrar sin contratiempos a su dúo de £190 millones fichado el último día de mercado en la plantilla del primer equipo. Con Ndiaye y Fernandez ya atados, Maresca cuenta con una formidable profundidad de plantilla para utilizar en todas las competiciones. Mientras tanto, el Tottenham debe incorporar rápidamente a Mudryk a su engranaje táctico mientras busca dejar atrás un frustrante final de mercado y poner en marcha su campaña en la Premier League tras sufrir derrotas en los dos primeros partidos.
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