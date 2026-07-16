Junto a Lionel Scaloni, que llevó a Argentina a su segunda final consecutiva, Luis de la Fuente ha acaparado el protagonismo en este Mundial. Ha sabido gestionar un grupo sin grandes estrellas —más allá de Lamine Yamal y el ex Balón de Oro Rodri— y ha impuesto un juego colectivo atractivo y eficaz. Además, su perseverancia y coherencia al mantener a jugadores como Unai Simón, Pedro Porro u Oyarzabal refuerzan su credibilidad como seleccionador, más allá de los buenos resultados obtenidos desde que dirige la selección.
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Il Giornale - España: el Milan consideró a Luis de la Fuente en 2024 para reemplazar a Pioli
DE LAS CATEGORÍAS INFANTILES A LA CIMA DE EUROPA
Formado en la Federación Española, ha acompañado a numerosos jóvenes en el centro técnico de Las Rozas y los ha ayudado a crecer como jugadores. Luego los encontró en sus distintas etapas como entrenador hasta llegar al primer equipo en 2023, tras la salida de Luis Enrique. Con la Roja ha ganado una Eurocopa y una Liga de Naciones, aunque sus primeros éxitos llegaron con las selecciones sub-19 y sub-21 —dos Europeos y una plata en Tokio 2020—, demostrando su habilidad para potenciar el talento joven.
EL MILÁN LO QUERÍA
Sus cualidades han llamado la atención de varios clubes que buscaban un perfil como el suyo para liderar sus proyectos. Según Il Giornale, el Milan es uno de los clubes que valoró ficharlo. Al final de la temporada 2023/2024 concluirá la etapa de Stefano Pioli, técnico del último Scudetto y de la semifinal de Champions contra el Inter. Para reemplazarlo, junto a Lopetegui y Fonseca, la directiva también valoró a Luis de la Fuente.
LA ENCRUCIJADA
Solo fueron una idea y una sugerencia. Entonces, el seleccionador, riojano, preparaba la Eurocopa 2024, que ganaría con muchos de los actuales titulares, las jóvenes promesas Lamine Yamal y Nico Williams, y un Rodri que, como ahora, dirigía el juego de España. Con Rodri, entonces y ahora, como director de orquesta, marcando el ritmo y los espacios de la selección española.
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