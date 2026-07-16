Il Giornale - España: el Milan consideró a Luis de la Fuente en 2024 para reemplazar a Pioli

Formado en la Federación Española, ha acompañado a numerosos jóvenes en el centro técnico de Las Rozas y los ha ayudado a crecer como jugadores. Luego los encontró en sus distintas etapas como entrenador hasta llegar al primer equipo en 2023, tras la salida de Luis Enrique. Con la Roja ha ganado una Eurocopa y una Liga de Naciones, aunque sus primeros éxitos llegaron con las selecciones sub-19 y sub-21 —dos Europeos y una plata en Tokio 2020—, demostrando su habilidad para potenciar el talento joven.