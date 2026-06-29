Iker Casillas responde sin rodeos al regreso de José Mourinho al Real Madrid tras las tensiones del pasado

La relación entre Casillas y Mourinho durante la primera etapa del técnico en la capital española (2010-2013) fue notoriamente tensa. Uno de los momentos clave llegó cuando Mourinho dejó fuera al icono del club para darle la titularidad a Diego López, decisión que dividió a la afición y marcó el principio del fin de la etapa de Casillas en el equipo.

Al recordar aquel periodo, Casillas admitió: «Fue la etapa más difícil de mi carrera. Era el capitán y tenía que hablar con él constantemente, lidiar con muchos problemas. Al final, algo que empieza como un matrimonio maravilloso se convierte en un divorcio total».