Para el Barcelona: Ferran Torres nunca recibió el cariño de la afición del Barça que pensaba que merecía, pero no es tan difícil entender por qué. El exjugador del Manchester City marcó unos respetables 65 goles durante sus cuatro años en el Camp Nou, incluidos 21 en todas las competiciones la pasada temporada, la mejor cifra de su carrera, mientras el equipo de Hansi Flick defendía con éxito el título de Liga, pero era considerado un comodín y desesperaba a los aficionados con su irregular puntería. Por un lado, venderlo era arriesgado porque el Barça ya estaba corto de efectivos en ataque tras la salida de Robert Lewandowski, pero por otro, nunca iba a haber una mejor oportunidad para hacer caja. El valor de Torres alcanzó un máximo histórico tras su gol de la victoria en la final del Mundial 2026 con España, y la posterior oferta de 50 millones de euros del PSG era demasiado buena como para rechazarla. Sí, era ligeramente inferior a los 55 millones de euros que el Barça invirtió en Torres al ficharlo desde el City, pero su contrato expiraba el próximo verano y habrían tenido que pagar 8 millones de euros extra al club de la Premier League si le hubieran renovado por una cláusula específica del acuerdo. Quitarse además de encima su elevado salario también ayudó al Barça a cerrar un acuerdo por Rodri, que será una incorporación mucho más determinante para la plantilla de lo que Torres llegó a ser nunca. Nota: B+

Para el PSG: Puede que Torres nunca entre en la categoría de futbolista individual de élite, pero asegurarse a un campeón del mundo versátil en el punto álgido de su carrera por una cantidad razonable sigue siendo una operación muy positiva para el PSG. Torres también encaja muy bien a nivel táctico con Luis Enrique, que le dio al delantero su debut con la selección absoluta española en 2020. La fluidez posicional ha sustentado el éxito del PSG bajo las órdenes de Luis Enrique, y Torres es de lo más flexible que hay, capaz de jugar por dentro o en cualquiera de las dos bandas. También tiene una relación casi telepática con su compatriota Fabian Ruiz, lo que debería dar réditos inmediatos al bicampeón de Europa. Hay muchas posibilidades de que Torres sea más prolífico en la Ligue 1 de lo que lo fue en el entorno más competitivo de la Liga, y su amplia experiencia en los grandes escenarios también lo convertirá en una buena opción en la Champions League. Torres no es un recambio hombre por hombre de Goncalo Ramos, pero potencialmente sí ofrece al PSG más de lo que ofrecía el delantero portugués, especialmente en lo que respecta a sus inteligentes movimientos en el último tercio.Nota: A-

Para Torres: El héroe español del Mundial verá este movimiento como un paso adelante, y como la confirmación de que tenía razón al denunciar públicamente la falta de avances en las conversaciones para renovar con el Barça, algo comprensible. El PSG aspira a convertirse en el segundo club que completa un triplete consecutivo en la Champions League en la era moderna, mientras que el Barça no gana la competición desde 2015, cuando era el que tenía a Luis Enrique a su disposición. Sin embargo, la realidad es que la situación de Torres en París no será distinta a la que tenía en Cataluña. El tridente más fuerte del PSG, al que Luis Enrique siempre recurrirá en los partidos más importantes, está formado por Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en las bandas, y Ousmane Dembele por dentro. Si Torres cree que por fin se convertirá en un líder en el Parque de los Príncipes después de haber vivido durante tanto tiempo a la sombra de jugadores como Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal en el Barça, está muy equivocado. Luis Enrique podrá ofrecerle más minutos en liga, pero Torres no va a ser esencial en la Champions League. Fichar por el PSG no engrandecerá su legado, solo reforzará aún más su condición de jugador de rotación. Puede que Torres se dé cuenta pronto de que la hierba no es más verde al otro lado, e incluso de que se arrepienta de haber salido de su zona de confort en el Barça, que ahora parece mejor situado para competir con el PSG por la gloria europea sin él. Nota: B-

James Westwood