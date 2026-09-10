«¡Igual que el Barça!»: Ronald Araujo reacciona después de que una impresionante asistencia de tacón provoque la remontada del Liverpool

Ronald Araujo desempeñó un papel decisivo en el arranque de la campaña del Liverpool en la Champions League, con una victoria por 2-1 de remontada sobre el Atlético de Madrid en Anfield. El Liverpool se vio por detrás en el marcador por el gol de Marcos Llorente en el minuto 17, antes de reaccionar con firmeza en casa.

La dinámica cambió cuando Jan Oblak frustró a Bradley Barcola, aunque Araujo desvió con sutileza el balón, que venía botando, hacia la trayectoria de Dominik Szoboszlai para que marcara el empate a bocajarro.

Posteriormente, Alexis Mac Allister marcó el gol de la victoria en la segunda parte para dar al entrenador Andoni Iraola un estreno triunfal en la fase de liga europea.