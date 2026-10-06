«Igual de decidido ahora»: Martin O'Neill confirma que seguirá como entrenador del Celtic tras considerar su futuro

El técnico, de 74 años, admitió antes del parón internacional que estudiaría su posición y hablaría con la directiva después de que el Celtic sufriera tres derrotas consecutivas en una semana. Un tropiezo en la Europa League ante el Ferencvaros quedó entre medias de dos derrotas contra el Rangers.

Sin embargo, en declaraciones a la página web del club, Martin O'Neill confirmó que está dispuesto a continuar. Al ser preguntado por su determinación, O'Neill afirmó: "Sí. Estoy extremadamente preparado para ello. Tuvimos una semana difícil. Puede pasar, puedes perder contra tu máximo rival, puedes perder un partido europeo. Desde luego, no es el fin del mundo, como parecía haberse descrito. Pero (yo) estoy listo para seguir".